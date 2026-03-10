Jednostavan recept za posni pilav koji je jeftin, izdašan i idealan za porodični ručak - puna tepsija ukusnog jela za vrlo malo novca.

Puna tepsija ručka za sitne pare – ovaj posni pilav je toliko ukusan da ćete ga praviti stalno

Jeftin ručak koji svi vole

Ako tražite jednostavan i izdašan obrok koji ne košta mnogo, posni pilav je idealno rešenje. Ovaj recept je poznat po tome što od nekoliko osnovnih sastojaka možete napraviti punu tepsiju ukusnog jela koje može trajati i dva dana.

Osim što je veoma ekonomičan, posni pilav je i izuzetno ukusan. Kombinacija pirinča, povrća i začina daje bogat ukus koji često podseća na tradicionalna domaća jela.

Savršen izbor tokom posta

Mnogi biraju posni pilav tokom posta jer ne sadrži namirnice životinjskog porekla, a ipak je dovoljno zasitan da može biti kompletan ručak. Upravo zato ovo jelo se često nalazi na trpezi kada je potrebno pripremiti nešto brzo, jednostavno i pristupačno.

Još jedna prednost ovog jela je što se lako prilagođava – možete dodati različite vrste povrća ili začina i svaki put dobiti malo drugačiji ukus.

Sastojci:

2 šolje pirinča

1 glavica crnog luka

1 šargarepa

1 paprika

2 čena belog luka

ulje

so i biber po ukusu

začini po želji

voda ili povrtni bujon

Priprema:

Na malo ulja propržite sitno seckan luk, šargarepu i papriku. Dodajte opran pirinač i kratko ga propržite zajedno sa povrćem. Zatim dodajte vodu ili bujon, začinite po ukusu i sve prebacite u tepsiju.

Pecite u rerni na oko 200 stepeni dok pirinač ne omekša i dok se svi ukusi lepo ne sjedine.

Posni pilav je dokaz da ukusan i zasitan ručak ne mora biti skup. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka možete pripremiti obrok koji će nahraniti celu porodicu, a često ostane i za sledeći dan.

Prijatno!

