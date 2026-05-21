Zapišite ovaj recept: Punjena paprika bolja i od bakine, nema joj ravne – svi će tražiti porciju više

Svi traže tanjir više! Otkrijte jednostavan trik sa kojim punjena paprika više nikada neće biti suva. Recept koji uspeva svima od ruke.

Punjena paprika je kraljica letnje i jesenje trpeze, ali svi patimo za onim savršenim ukusom koji se pamti.

Ovaj recept menja pravila igre i rešava večiti problem suvog i tvrdog fila u mesu.

Zaboravite na stare, prepisane recepte koji ne rade i isprobajte stručan trik koji garantuje uspeh.

Zašto vaša punjena paprika ponekad bude suva?

Glavni problem leži u predugom dinstanju mesa pre punjenja ili u pogrešnom izboru komada mesa.

Za ovaj recept vam treba mešano mleveno meso, idealno 70% svinjetine i 30% junetine.

Svinjski but daje neophodnu sočnost, dok junetina pruža onaj bogat, tradicionalni šmek.

Recept za savršen nadev koji se topi u ustima

Pripremite 10 babura srednje veličine, dobro ih operite i očistite od peteljki i semena.

Za fil vam je potrebno:

500 grama mesa,

jedna glavica crnog luka,

jedna šolja pirinča i

dva čena belog luka.

Luk iseckajte što sitnije i propržite ga na masti dok ne postane staklast, pa tek onda dodajte meso.

Ubacite kašičicu slatke začinske paprike, malo soli, bibera i jedna veća rendana šargarepa.

Zlatni savet za neviđenu sočnost

Pre nego što krenete da punite babure, u prohlađenu smesu sa mesom i pirinčem obavezno ubacite tri kašike svinjske masti ili 100 mililitara mlake vode. To je onaj stari kulinarski trik koji menja sve – sprečava da se pirinač slepi u grubu gromuljicu, čineći da fil tokom kuvanja ostane neverovatno mekan.

Kako pravilno kuvati i zapeći paprike?

Napunite paprike filom, ali nikada do samog vrha jer pirinač narasta tokom kuvanja.

Zatvorite svaku papriku kolutom svežeg paradajza ili kriškom krompira kako fil ne bi ispadao.

Poređajte ih uspravno u duboku šerpu, nalijte vodom i kuvajte na umerenoj vatri oko sat vremena.

Pred sam kraj, napravite blagu zapršku od kašike brašna i malo ulja, pa sve zapecite u rerni na 200 stepeni oko 20 minuta.

Da li se pirinač kuva pre punjenja paprike?

Ne morate kuvati pirinač do kraja pre nego što ga pomešate sa mesom.

Dovoljno je da ga samo dobro operete u nekoliko voda i potopite u mlaku vodu desetak minuta pre spremanja.

On će se savršeno skuvati u rerni i šerpi zajedno sa sokovima koje puštaju meso i povrće.

Koliko dugo se kuva punjena paprika u šerpi?

Klasično kuvanje na šporetu traje između 60 i 80 minuta na tihoj vatri od trenutka kada provri.

Najbolji pokazatelj da je jelo gotovo jeste kada sama paprika postane potpuno mekana na dodir viljuške.

Ako nakon toga izaberete da je zapečete u rerni, dovoljno je još 15 do 20 minuta dok ne uhvati finu rumenu koricu.

Kako napraviti sos od paradajza za paprike?

U tečnost u kojoj se kuva povrće dodajte 500 mililitara kuvanog paradajza i jednu kašičicu šećera.

Šećer je ključan jer neutrališe kiselost paradajza i povezuje sve ukuse u loncu.

Pustite da sve proključa zajedno kako bi se sos zgusnuo i savršeno obložio svaku papriku.

