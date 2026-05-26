Svi prave istu grešku kad spremaju punjene paprike: Dodajte ovu namirnicu u meso i biće onako “baš po ukusu”

Želite da spremite najukusnije punjene paprike koje se raspadaju? Donosimo jednostavan trik za nadev zbog kog će vam svi tražiti recept.

U sezoni paprika čini se da nema ništa lakše nego pripremiti nadev od mesa, napuniti sveže paprike, preliti ih sokom od paradajza i staviti u rernu da se krčkaju. Ali, i prilikom pripreme ovog naizgled jednostavnog jela trebalo bi znati nekoliko trikova kako bi punjene paprike uvek ispale kako treba.

Domaćice se često žale da se nadev raspada, da je previše suv, da paprike pucaju ili da se pirinač raskuvao i pretvorio u gnjecavu masu.

Da biste izbegli ove greške, primenite sledeće trikove.

1. Kombinujte meso za fil

Većina domaćica misli da će im nadev za paprike biti ukusniji ako koriste isključivo juneće meso i tu prave veliku grešku.

Najbolji nadev za punjenje paprika trebalo bi da bude od 70 odsto junetine i 30 odsto svinjskog mesa. Masnoća iz svinjetine obezbediće da nadev bude sočan.

2. Obavezno dodajte jaje u nadev za paprike

Iako će se mnogi kulinari pobuniti i reći da u fil za punjene paprike, kao i u fil za sarmu nikada ne bi trebalo ubacivati sveže jaje, istina je da će ono odlično povezati smesu od mesa, crnog i belog luka, pirinča i začina.

Tako se nadev neće raspadati kad paprike budu dobro ukrčkane.

3. Ne punite paprike do vrha

Mnoge domaćice stavljaju previše nadeva u očišćene paprike, spremne za punjenje. Zbog toga paprike pucaju tokom kuvanja, jer pirinač bubri i stvara pritisak, posebno ako su paprike lošijeg kvaliteta, odnosno tanje.

Kad kašičicom stavljate nadev u unutrašnjost paprika, nemojte ga sabijati i obavezno ostavite da vrh paprike bude slobodan. Tako će čak i paprike lošijeg kvaliteta biti pošteđene pucanja i raspadanja prilikom krčkanja.

4. Greška sa pirinčem

Prilikom pripreme fila za punjenje paprika neke domaćice odlučuju da ga skuvaju i tu prave veliku grešku. Pirinač bi trebalo staviti u sirovom stanju u fil, jer će se skuvati dok se paprike budu krčkale u rerni.

Ukoliko u fil za punjenje paprika stavite već kuvan pirinač, on će se raspasti i neće pokupiti arome iz mesa i povrća, pretvoriće se u gnjecavu masu, a to sigurno nije ono što želite da vidite kad izvadite papriku na tanjir i presečete je da biste uživali u njenom izgledu i ukusu.

