Punjene paprike sa sirom: starinski recept koji se sprema bez muke, a greška većine je u jednoj kašiki griza

Punjene paprike sa sirom spremne za pola sata, bez kuvanja sata vremena. Probajte trik sa grizom koji menja sve i podelite utisak.

Punjene paprike sa sirom ne moraju da krčkaju sat i po u sosu od paradajza. Babure napunite sirom, ubacite u rernu na 200 stepeni i za 30 minuta imate ručak koji miriše na celu zgradu. Letnja verzija, bez teškog mesa i bez znojenja iznad šerpe.

Najveći problem nije sir. Problem je voda. Babura pusti svoju vodu dok se peče, a sir bez ičega postane retka kaša koja curi sa svake strane. Tu većina nas pogreši i misli da je kriva paprika.

Zašto starinski recept za paprike traži samo jednu kašiku griza

Jedna ravna kašika griza po smesi upija tu vodu i drži fil čvrstim. Stara fora iz babine kuhinje, koju su radile sa svežim kravljim sirom kad nije bilo skute u prodavnici. Griz nabubri, sir ostane kremast, a paprika ne pliva u sopstvenoj vodi.

Sasvim druga priča je sa jajetom. Jedno jaje na pola kilograma sira veže smesu i daje joj malo strukture, ali bez njega ide ako vam je do lakšeg fila. Dodajte i kašiku kisele pavlake za onaj domaći ukus koji vas vraća na selo.

Koje paprike da kupite za punjene paprike sa sirom

Mesnate babure, one debele i kratke, drže oblik bolje od izduženih šilja. Roge su preljute za ovaj recept i fil ispadne sitan. Na pijaci u junu babura ide oko 150 dinara po kilogramu, pa pet komada košta koliko jedna kafa.

Operite paprike, odsecite kapicu i izvadite semenke prstima. Ne perite iznutra previše, jer suva paprika brže uhvati boju. Naređajte ih uspravno u pleh, jednu uz drugu, da se ne prevrću dok se pune.

Kako da fil ostane kremast, a ne suv

Izgnječite 500 grama sira viljuškom, dodajte kašiku griza, jaje, so i seckani peršun. Promešajte i ostavite pet minuta da se griz napije. Smesa treba da bude gusta, ali da klizi sa kašike, ne tvrda kao testo.

Napunite babure do vrha i poređajte u nauljen pleh. Odozgo malo ulja i pola čaše vode na dno pleha, da se ne zalepe. Pecite 30 minuta na 200 stepeni, dok kožica ne počne da se mreška i hvata zlatne fleke.

Uz šta najbolje idu letnje punjene paprike

Kriška domaćeg hleba i kašika kisele pavlake odozgo su dovoljni. Mnoge domaćice uz njih spreme i zelenu salatu sa malo sirćeta, da preseče kremastost sira. Ko voli ljuto, doda feferon na tanjir, baš kako se to radi uz podvarak ili prebranac u srpskim kuhinjama.

Hladne, sutradan iz frižidera, paprike punjene sirom su još bolje. Sir se stegne, ukusi se slegnu, pa ih nosite na posao ili na reku u kutiji. To je onaj ručak koji ne traži ni tanjir ni viljušku.

Da li se sir za punjene paprike posebno priprema?

Ne, koristi se sveži kravlji sir ili skuta direktno iz pakovanja. Samo ga izgnječite i začinite, bez kuvanja unapred.

Mogu li paprike da se zamrznu napunjene?

Mogu sirove, napunjene, u kesi. Ispeku se direktno iz zamrzivača, samo dodajte deset minuta na vreme pečenja.

Zašto mi fil iscuri tokom pečenja?

Najčešće zbog viška vode iz sira i paprike. Kašika griza ili malo prezli u smesi rešava problem.

Vi sa grizom, vašom babom ili sa pirinčem, kako pravite punjene babure sa sirom i gde vam je fil najčešće bežao iz pleha?

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