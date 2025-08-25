Punjene prženice koje neće upiti ni kap ulja: Zbog jednog sastojka ostaće sočne, a neće biti nimalo masne

Punjene prženice kojima niko ne može da odoli

Prženice su jedan od onih doručaka koji miriše na detinjstvo, bezbrižnost i bakinu kuhinju. Većini su omiljene, a pored toga što se pripremaju brzo, idealan su način da potrošite ostatke starog hleba.

Za klasične prženice svi znaju, ali ovaj jednostavan doručak možete pripremiti sa malim izmenama i dobiti potpuno novo jelo. Punjene prženice zadovoljiće nepca i najvećih gurmana.

Sastojci:

  • 8 parčića starog belog hleba
  • 100 gr rendane šunke
  • 100 gr rendanog kačkavalja
  • 2 kašike majoneza
  • 2 kašike kečapa
  • 3 jaja
  • 3 kašike mleka
  • 1 kašičica brašna
  • malo soli
  • ulje za prženje

Priprema:

Na jedno parče hleba namažite tanko majonez, a na drugo tanko kečap. Na krišku koja je premazana majonezom stavite rendani kačkavalj, pa stavite narendanu šunku i zalepite kriškom koja je premazana kečapom.

Ukoliko je potrebno, kriške malo pritisnite kako bi se zalepile i kako nadev u toku prženja ne bi iscurio.

Uradite tako sa svim kriškama hleba.

Jaja sa mlekom i kašičicom brašna umutite i dodajte soli po ukusu. Brašno je dodatak koji će sprečiti prženice da budu masne. U toku prženja će se stvoriti korica i hleb neće upiti mnogo ulja.

Ulje zagrejte na srednje jakoj temperaturi. Prženice umačite sa svih strana u umućena jaja neposredno pre spuštanja u vrelo ulje.

Pržite oko minut sa jedne i minut sa druge strane, dok ne porumene.

Služite ih tople.

Prijatno!

