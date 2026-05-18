Puter ili ulje u kolačima? Profesionalni poslastičari konačno rešili od čega to zavisi

Večita dilema, puter ili ulje u kolačima? Profesionalni poslastičari objasnili od čega to zavisi i kad je koji sastojak bolji.

Puter ili ulje u kolačima? Poslastičari daju svoj konačni sud. Ovo je jedno od večnih pitanja u pečenju je da li koristiti puter ili ulje u kolačima.

Iako je pravljenje kolača za mnoge opuštajući hobi, dilema koja je mast glavni sastojak u receptu može zbuniti čak i iskusne amatere. Na primer, čokoladni kolač sa maslinovim uljem može imati izuzetno nežnu, vlažnu i laganu teksturu, dok su kolači od putera gušći, ali i bogatiji ukusom.

Da bismo rešili ovu dilemu, pronašli smo odgovore pet profesionalnih poslastičara za njihova stručna mišljenja. Mišel Palaco, nagrađivana poslastičarka u Frenšetu; kuvar Morgan, glavni poslastičar u Ric-Karltonu, Tajsons Korner; Veruše Mekibin, glavni poslastičar u Ric-Karltonu, Amelija Ajland; Moli Koen, poslastičarka u Karmel Vali Ranču i pobednica Ultimativnog prvenstva u pečenju 2026; i Džozef Per, glavni kuvar u Lajmvudu, pišu u časopisu „The Kitchn“.

Odluka zavisi od željenog ishoda

Tri od pet anketiranih poslastičara favorizuju puter. Kuvar Morgan je bio jasan: „U profesionalnom pečenju, puter se koristi mnogo češće. Ulje je rezervisano za veoma specifične svrhe. Puter je generalno prvi izbor zbog ukusa i teksture koju pruža.

Puter dodaje bogatstvo i pomaže u stvaranju poželjnije teksture, posebno kod lisnatog testa, kolačića i torti.“

Palaco se složio, napominjući da puter pobeđuje „ne samo zbog ukusa — ništa nema ukus putera — već i zbog teksture“.

Dok ga kuvar Per preferira, napominjući da „sve što možete da uradite sa uljem, možete još bolje da uradite sa puterom, osim prženja“. On dodaje i ključnu napomenu: „Zaista zavisi od toga šta pravite. Na primer, ne možete napraviti kroasan sa uljem.“

Mekibin i Koen se slažu, rekavši da izbor zavisi od cilja. „Nijedno nije ‘bolje’, samo postižu različite stvari. Puter pruža bogatiji ukus, čvršću teksturu, hrskavije ivice i prozračnost kada se umuti u penu.

Ulje pruža više vlage, mekšu teksturu, duži rok trajanja i nežnije testo, objasnila je Mekibin. Prema njenim rečima, puter je bolji za kolače, klasične biskvitne torte, kore za pite od prhkog testa i glazure, dok je ulje idealno za mafine, torte i brze hlebove kojima je potrebna posebna vlažnost.

Saveti za određene deserte i gotove smese

Koen je takođe istakla da bi određeni deserti, poput klasičnog biskvita, bili znatno gori bez putera. „Ako biste ga zamenili uljem, ne bi funkcionisalo jer puter dodaje podizanje i strukturu, a kolač ne bi bio tako bogat“, rekla je.

Međutim, dodaje da „korišćenje ulja u smesama za kolače teži da daje lakšu teksturu i ukus. Ali na kraju krajeva, puter će uvek biti bolji jer pruža vrhunski ukus.“

Palaco se slaže da ulje čini testo mekšim, ali otkriva i svoj trik: „Ponekad prilagodim odnos da bih zadržala sadržaj masti u ulju, ali dodam malo otopljenog putera za ukus i bogatiji ukus.“

Kada su u pitanju gotove smese za kolače, pekari su se složili da je puter pobednik. Kažu da ga reba koristiti čak i ako recept na kutiji zahteva ulje. Palaco, koja voli „meku i pahuljastu“ teksturu ovih kolača, savetuje: „Zamenite ulje sa dvostruko većom količinom otopljenog putera. Ovo će pomoći da vaša smesa za kolače bude manje veštačka i više domaća.“ Iako Paire nije bio toliko precizan u vezi sa proporcijama, složio se. Treba „koristiti otopljeni puter umesto ulja za bolju teksturu i ukus“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com