Ranč sos postao globalni hit, navijači u Americi pune kofere flašama, a vi ga napravite kod kuće od pet sastojaka koje već imate

Ranč sos turisti odnose u koferima iz Amerike, a vi ga umutite kod kuće za pet minuta. Evo tačnih sastojaka i merica.

Ranč sos je toliko izludeo turiste u SAD da je čak i američka služba za bezbednost u saobraćaju (TSA) izdala šaljivo upozorenje o tome kako se flaše ovog dresinga smeju nositi u avionu. Evropski navijači ga otkrivaju tokom Svetskog prvenstva i pune kofere njime. A vi ne morate nikuda da letite, jer celu stvar umutite u kuhinji za pet minuta.

Šta je tačno ranč sos i zašto Amerikanci njime polivaju sve

Ranč dresing decenijama drži titulu najprodavanijeg preliva za salatu u Americi, ispred čak i italijanskog. Ali tu se ne zaustavlja. Amerikanci ga umaču sa pilećim krilcima, sipaju ga na picu, pomfrit, čips, sirovo povrće i pržene kolutove luka. Mnogi ga doživljavaju kao univerzalni sos koji pristaje uz skoro svako jelo.

Vodoinstalater sa Aljaske koji je slučajno napravio kultni sos

Priča kreće pedesetih godina prošlog veka. Stiv Henson, vodoinstalater na Aljasci, mešao je jednostavan preliv za svoje radnike od sušenog bilja, belog luka, crnog luka, mlaćenice i majoneza. Kasnije je sa suprugom kupio ranč kraj Santa Barbare u Kaliforniji i nazvao ga Hiden Vali Ranč. Gosti su bili toliko oduševljeni da su molili da ponesu flašu kući. Ostalo je istorija.

Od čega se pravi pravi ranč dresing

Klasični kremasti sos je gust, blago kiselkast i pun arome bilja. Osnovu čine majonez, mlaćenica ili pavlaka, beli luk, prah crnog luka, peršun, vlašac, kopar, so i biber. Neke verzije ubacuju i grčki jogurt, kašičicu senfa ili malo soka od limuna za svežinu.

Domaći ranč sos: tačne mere koje ne morate da pogađate

Dobra vest je da ne tražite ništa po specijalizovanim radnjama. Sve već imate u frižideru i ostavi. Sastojci za jednu činijicu:

150 g majoneza

150 g pavlake ili grčkog jogurta

2 kašike mleka

1 kašičica sušenog kapra

1 kašičica sušenog vlašca

pola kašičice praha belog luka

pola kašičice praha crnog luka

so i biber po ukusu

Sve dobro umutite i ostavite u frižideru najmanje pola sata. Taj sat odmaranja je ceo trik, jer se za to vreme suvo bilje napije vlage i ukusi se spoje. Ako ga poslužite odmah, biće bljutav i razočaraćete se.

Zašto je ranč preliv postao globalni hit baš sada

Tajna je u jednostavnosti. Istovremeno je kremast, slan, kiselkast i mirisan, pa pokriva ogroman broj jela bez napora. Amerikanci ga koriste i kao umak, i kao dresing, i kao preliv za grickalice. U SAD ima skoro kultni status već decenijama, dok ga Evropa masovno otkriva tek zahvaljujući prvenstvu 2026.

Neki ga i dalje gledaju kao običan sos iz flaše. Drugi tvrde da je prava američka institucija. Sudeći po koferima punim flaša na aerodromima, druga grupa očigledno pobeđuje.

Da li biste ranč radije polili po salati ili umakali pomfrit u njega? Napišite u komentarima uz šta biste ga prvo probali.

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