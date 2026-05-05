Raskošna đurđevdanska pogača za berićet: Ukrasite je ovako i sve će vam u kući ići kao voda

Đurđevdanska pogača donosi berićet u kuću ako je ukrasite po starom običaju. Probajte recept naših baka i privucite blagostanje.

Đurđevdanska pogača nije obična pogača. To je hleb koji se mesi sa namerom, sa molitvom u rukama i verom da će kuća kroz nju dobiti zdravlje, plodnost i berićet.

Stari običaj kaže: kako pogača naraste, tako će i sreća u kući rasti.

Ako želite da vam ide kao voda, ključ leži u ukrasima koje stavljate na vrh, i u jednom triku koji se često zaboravi.

Sastojci za savršenu đurđevdansku pogaču

Količine su za pogaču od oko 1,2 kilograma, taman za prosečnu porodičnu trpezu. Nemojte da menjate odnose, jer testo voli red.

1 kg mekog brašna tip 400

4 dl mlake vode

1 dl mlakog mleka

1 kesica suvog kvasca ili 30 g svežeg

1 kašika šećera

1 kašičica soli

3 kašike maslinovog ili suncokretovog ulja

1 jaje za premazivanje

Susam ili crni kim po želji

Priprema

U mlakoj vodi rastvorite kvasac sa šećerom i ostavite pet minuta da se uhvati pena. Brašno prosejte u veliku zdelu, dodajte so sa strane, pa u sredinu sipajte kvasac, mleko i ulje.

Mesite rukama najmanje deset minuta, dok testo ne postane glatko i elastično.

Pokrijte ga čistom krpom i ostavite na toplom mestu sat i po, dok se ne udvostruči.

Testo mora da diše, zato ga nikako ne stavljajte u promaju.

Kako se ukrašava đurđevdanska pogača da kuća napreduje

Ovo je deo gde se prava magija dešava. Od jedne četvrtine testa pravite ukrase koji nose značenje, baš kao što su radile naše bake.

Slavska pogača za Đurđevdan traži pažljivu ruku i mirno srce.

Krst po sredini – simbol blagoslova i zaštite doma

– simbol blagoslova i zaštite doma Pleteni venac oko ivice – predstavlja jedinstvo porodice

Klasje žita – donosi rod, zdravlje i obilje na trpezi

Grozd sa lišćem – znak vinograda i sreće koja se umnožava

Ptičice ili golubovi – čuvari mira u kući

Ružice ili đurđevak – u čast samog praznika i prolećnog buđenja

Stari običaj nalaže da na sredinu pogače stavite zelenu grančicu vrbe ili đurđevka tek kada se ohladi. Time pozivate prirodu u dom.

Cake koje retko ko zna

Premaz od umućenog jajeta uradite dva puta – jednom pre pečenja i drugi put posle prvih deset minuta. Tako pogača dobija onaj duboki, zlatni sjaj.

Nikad ne secite vruću pogaču, jer se sredina zgužva i izgubi mekoću.

Pre pečenja, prstom napravite male udubljenja po obodu i u njih ukapajte nekoliko kapi maslinovog ulja.

Đurđevdanska pogača tada ima bogatiji ukus i koru koja škripi pod nožem. Pecite na 200 stepeni prvih 15 minuta, pa smanjite na 180 narednih 25 minuta.

Mali rituali uz obrednu pogaču

Dok mesite, držite misli čiste i poželite nešto lepo za svakog ukućanina.

Naši stari su govorili da testo pamti ruke. Pogaču lomite, ne sečite nožem za praznične ručak. Prvo parče ide najstarijem članu domaćinstva, a mrvice se ne bacaju nego se daju pticama.

Ako pravite slavsku pogaču, ostavite jedan komad uvijen u belu krpu do sutradan. Veruje se da takav zalogaj čuva kuću od oskudice tokom cele godine.

Zašto pogača ne naraste dovoljno

Najčešće je kvasac star ili je voda bila previše vrela i ubila ga. Proverite rok i koristite tečnost koja je samo prijatno topla na prst.

Može li se đurđevdanska pogača mesiti dan ranije

Može, ali je pecite svežu na sam dan praznika. Testo prekrijte folijom i držite u frižideru, pa ga ujutru izvadite sat vremena pre oblikovanja.

Čime zameniti jaje za premazivanje

Umesto jajeta, koristite mleko sa kašičicom meda ili samo slatku pavlaku. Kora će biti mekša, a boja blago zlatna umesto sjajna.

