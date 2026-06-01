Zaboravite na lepljiv pirinač: Uz ovu staru caku svako zrno će biti rastresito

Kako dobiti savršeno rastresit pirinač bez ijedne grudvice? Uz ovu jednostavnu caku svako zrno ostaje odvojeno i mekano.

Dve kapi limuna u šerpi, i zaboravite na sivu kašu na tanjiru. Rastresit pirinač ne pravi skup lonac, već jedan sastojak koji vam već stoji u vratima frižidera, pored jogurta. Većina vas preskoči baš taj korak, pa onda krivi pirinač.

Zašto vam se zrna uvek slepe u grudvice

Krivac je skrob. Kad bacite suv pirinač u vrelu vodu, spoljni sloj zrna pušta skrob koji se ponaša kao lepak. Što duže ključa, to je više lepljiv. Tu nam ne pomaže ni skupa basmati varijanta, ako preskočimo pripremu.

Druga česta zamka jeste pogrešna mera vode. Sipate napamet, pa onda ili dobijete kašu ili tvrda zrna u sredini. Odnos tri šolje vode na jednu šolju pirinča daje stabilnu osnovu za đuveč, prilog uz piletinu ili obično ručak za radnim danom.

Stara caka za nelepljiv pirinač

Domaća kuvarica Jelena Kocmanović, koja na Instagramu vodi profil Naš dan svaki dan, godinama ponavlja jedan isti savet. Ona kaže da bez nekoliko kapi limunovog soka pirinač nikada neće ispasti kako treba, bez obzira šta spremate.

Limunska kiselina razgrađuje višak skroba sa površine zrna pre nego što stigne da se zalepi. Dve do tri kapi po šolji pirinča su dovoljne. Nećete osetiti kiselinu u jelu, ni u boji ni u ukusu. Samo ćete videti da se zrna razdvajaju viljuškom kao da ste ih posebno ređali.

Kako se priprema rastresit pirinač korak po korak

Sve znamo da prvi pokušaj često ode u ćorsokak. Zato držite ovaj redosled, pa nema greške:

Isperite pirinač pod hladnom vodom dok ne postane bistra, najmanje tri puta

Uzmite šerpu sa debljim dnom, posolite vodu pre nego što ubacite zrna

Dodajte dve do tri kapi limunovog soka po šolji pirinča

Smanjite vatru čim voda proključa, poklopac neka ostane zatvoren

Kuvajte 15 do 18 minuta, pa sklonite sa ringle i ostavite još pet minuta da odstoji

Ispiranje je pola posla. Mnogi ga preskaču misleći da pirinač iz kese ne treba prati, a baš tu se gomila skrob koji vas posle muči u šerpi.

Da li limun menja ukus pirinča

Ne menja. Dve kapi limuna su premalo da bi se ukus promenio, ali sasvim dovoljno da razbiju skrob i sačuvaju belu boju zrna. Pirinač ostaje neutralan, što znači da ide uz sve, od paprikaša do ribe.

Šta posle, kad pirinač pretekne

Skuvana zrna idu u staklenu posudu sa poklopcem i drže se u frižideru najduže tri dana. Pre podgrevanja, pospite kašiku vode preko pirinča da vratite vlažnost. Mikrotalasna ga vrati u život za jedan minut.

Ne ostavljajte ga na šporetu duže od dva sata. Vlažan skrob na sobnoj temperaturi je raj za bakterije, pa hermetička posuda i frižider nisu sitnica, već sigurnosno pravilo. Pirinač koji ima neobičan miris ili sluzav osećaj na prstima, idite pravo u kantu.

