Recept kakav još niste probali: Posni slavski kolač koji uspeva baš svima!

Donosimo vam najlakši recept za posni slavski kolač.

Slavski kolač pripremljen na ovaj način neće da se rascveta. Po ovom starinskom receptu uvek uspeva, a glavno obeležje slavske trpeze su žito, vino i kolač koji će domaćica umesiti.

Pravilo je da domaćica obavezno umesi slavski kolač sa osveštanom vodicom, kako bi, po predanju, zaštitnik doma uvek bio uz porodicu koja ga svetkuje.

Ali, mešenje slavskog kolača za mnoge, pogotovo za mlade domaćice predstavlja izazovan posao, jer ili ne naraste dovoljno, ili se rascveta, ili „izađe“ iz posude u kojoj je pečen.

Da vam se to ne bi dogodilo, važno je da prilikom pripreme slavskog kolača poštujete dva važna pravila – kolač mora da bude dobro umešen, a posudu u kojoj ćete ga peći morate da stavite u baš vrelu rernu.

Slavski kolač je srž srpske tradicije i važan deo proslave slava. Za mnoge, priprema slavskog kolača predstavlja poseban trenutak i pravi izazov. Sada je vreme posta, pa vam donosimo lak recept za posni slavski kolač.

Sastojci za slavski kolač:

brašno (tražite odgovarajuće za hleb)

ulje

so

šećer

kvasac

voda

Priprema:

Odvojiti tri čaše mlake vode, kašičicu šećera, šoljicu ulja i parče kvasca (polovina pakovanja). Sve to pomešati i ostaviti da provri u jednoj posudi. Kada provri, u tu smesu dodati kašičicu soli i početi sa dodavanje brašna. Zamesiti testo da bude mekano i lepljivo. Ostaviti ga zatim da odstoji i nadođe. Kada nadođe, izvaditi ga iz posude na brašnjavu površinu i dobro premesiti. Ostaviti testo ponovo da odmori. Kada naraste, premestiti ga u nauljenu, duboku šerpu za pečenje.

Pecite sve dok se ne uhvati kora, otprilike sat vremena, zatim ga izvadite iz šerpe i pecite još minimum pola sata na ravnoj površini i umerenijoj temperaturi. Pečen je kada osetite da je dosta lakši nego kada ste ga izvadili iz šerpe. Ovako pečen hleb ostavite da odmori i dok je vruć premažite uljem za hrskavu koru.

