Recept koji svima uspeva: Ovako se pravilno razvlače domaće kore za pitu (video)

Domaće kore za pitu mogu biti pravi izazov za mnoge. Uz pravi pristup, malo strpljenja i ove korake možete postati majstor za kore.

Domaće kore za pitu su srž tradicionalne kulinarske umetnosti, koje se prenose kroz generacije. Pravilno razvlačenje domaće kore za pitu može da bude pravi izazov

Pripremanje domaće kore za pitu može izgledati kao izazov, ali uz pravi pristup i malo strpljenja, možete postići savršenu, tanku koru koja će vašu pitu učiniti izuzetno ukusnom. U ovom tekstu ćemo vas provesti kroz korake kako da razvučete domaću koru, koristeći jednostavne sastojke.

Sastojci:

800 g brašna

400 ml tople vode

120 g ulja

10 g soli

Sir i puter za punjenje (po želji)

Koraci za pripremu domaće kore za pitu

1. Priprema testa

U velikoj posudi pomešajte brašno i so. Dodajte tople vode i ulje, a zatim sve dobro sjedinite. Možete koristiti varjaču ili ruke da zamesite testo. Kada se sve sastojke spoje, prebacite testo na radnu površinu.

2. Mesite testo

Mesite testo oko 10 minuta dok ne postane glatko i elastično. Ako je testo lepljivo, dodajte malo brašna, ali pazite da ne preterate. Dobro umešeno testo je ključno za dobar rezultat.

3. Ostavite testo da odstoji

Oblikujte testo u loptu i stavite ga u posudu koju ste premazali uljem. Pokrijte krpom i ostavite da odstoji 30 minuta do sat vremena. Ovo će pomoći gluten da se opusti, što će olakšati razvlačenje.

4. Pripremite radnu površinu

Pospite radnu površinu sa malo brašna. Uzmite deo testa i oblikujte ga u loptu. Možete odabrati koliko korica želite da napravite, zavisno od veličine pite.

5. Razvijanje kore

Pomoću oklagije, lagano razvaljajte loptu testa. Počnite od sredine i radite ka spoljnim ivicama. Pokušajte da dobijete što tanju koru, ali pazite da ne pukne. Ako koristite više testa, ponovite ovaj korak za svaku loptu.

6. Postavljanje domaće kore

Kada ste razvili koru na željenu debljinu, prebacite je na papir za pečenje ili na čistu kuhinjsku krpu. Na sredinu domaće kore za pitu možete dodati sir i puter za punjenje, pa je preklopiti ili rolati, u zavisnosti od vrste pite koju pravite.

7. Pečenje

Zagrejte rernu na 200°C. Stavite pitu u prethodno zagrejanu rernu i pecite dok ne dobije zlatnu boju.

Domaća kora za pitu može biti pravi izazov, ali uz malo truda i strpljenja, rezultat će vas oduševiti. Razvijanje kore je proces koji zahteva praksu, ali kada savladate tehniku, svaka pita koju pripremite biće posebna. Uživajte u pravljenju pite i otkrijte sve čari domaće kuhinje!

