Recept za posnu carsku pitu na vodi: Pravi se za 10 minuta, a ukusna je kao i mrsna

Naši stari su znali tajnu! Recept za posnu carsku pitu je gotov za 10 minuta, a tako je ukusna da ćete je praviti i kad nije post.

Ne morate da postite da biste je obožavali! Ovaj recept za posnu carsku pitu pravi se na vodi i gotov je za tren.

Carska pita, poznata još i kao španska, rado je viđen gost na trpezi, ali je u periodu posta ljudi „zaobilaze“, jer se po originalnom receptu sprema sa jajima, sirom i šunkom.

Zato smo pripremili posni recept za ovu pitu, koja je jednako ukusna kao i mrsna i verujemo da ćete je spremati i kada prođe vreme posta.

Sastojci:

250 gr pšeničnog brašna

250 gr kukuruznog brašna

1 kesica praška za pecivo

3 čaše kisele vode

1 kisela ili sveža paprika

1 šargarepa

1 tikvica

5 kiselih krastavčića

so, začini po ukusu

Priprema:

Svo povrće operite, očistite, papriku isecite na kockice, a tikvicu i šargarepu izrendajte.

U duboku posudu pomešajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte povrće, so, začine i sipajte kiselu vodu.

Mešajte dok ne razbijete grudvice od brašna.

Pleh u kom ćete peći obložite papirom za pečenje, pa ulijte smesu.

Ukoliko želite možete da pospete susam ili semenke bundeve.

Stavite u rernu na 180 stepeni i pecite 30 minuta.

Pitu isecite na kocke željene veličine i poslužite je toplu.

Najbolje se služi topla, a za potpuno iskustvo servirajte je sa posnim ajvarom ili uz kašiku posne pavlake (na bazi soje ili pirinča).

Kako pojačati ukus: Ideje za puniji posni fil

Iako je ova Carska pita ukusna sama po sebi, postoje trikovi kojima ćete posni recept podići na još viši nivo, a sve je gotovo za manje od 10 minuta:

1. Dodatak za „mrsniji“ šmek

Za ukus sira: U smesu dodajte 2 kašike neaktivnog nutritivnog kvasca (nutritional yeast). On daje karakterističan, blagi „sirasti“ ukus bez životinjskih masti.

Za dimljenu notu: Umesto šunke, dodajte šaku sitno iseckanog dimljenog tofua. Imaće strukturu i ukus koji podseća na meso.

2. Specijalni začini

Pored soli, koristite origano, malo dimljene paprike ili mešavinu italijanskih začina. Ovo će probuditi aromu povrća i učiniti je intenzivnijom.

Koliko dugo ostaje sveža i kako je pravilno čuvati?

Carska pita na vodi je najukusnija dok je topla, ali može dugo da zadrži svežinu.

Čuvanje: Na sobnoj temperaturi je preporučljivo čuvati je do 24 sata, dok u frižideru, dobro pokrivena folijom, može stajati i do 3-4 dana.

Zamrzavanje : Ako ste napravili veću količinu, pitu slobodno isecite na kocke i zamrznite je. Prethodno je čvrsto umotajte u foliju, a prilikom odmrzavanja preporučuje se zagrevanje u rerni kako bi povratila hrskavost.

Podgrevanje: Najbolje je podgrejati u toster rerni ili klasičnoj rerni na 150 stepeni, kako bi korica ostala hrskava. Izbegavajte mikrotalasnu pećnicu jer će pita omekšati.

Ova posna carska pita na vodi dokaz je da odricanje tokom posta ne mora da znači i odricanje od dobrog ukusa. Spremna je za 10 minuta, a zadržava svu raskoš mrsne verzije.

Zapišite ovaj recept – biće vam omiljen, postili ili ne!

