Recept za domaći majonez koji se pravi za 1 minut: Tajna metoda bez greške (video)

Za pravi domaći majonez potrebna su samo 4 sastojka i ručni mikser i celu teglu ukusnog majoneza dobićete za 60 sekundi.

Zaboravite na kupovni majonez – u samo 1 minut možete napraviti kremasti, bogati sos koji će podići svako jelo. Ovaj recept za domaći majonez je toliko jednostavan da ćete se pitati zašto ga niste pravili ranije.

Zašto baš ovaj recept?

Vi dobijate kontrolu – nema aditiva, nema skrivenih sastojaka. Samo jaje, ulje, malo limunovog soka i senf. Rezultat? Savršeno glatka tekstura koja se ne razdvaja i ne kvari ukus.

Šta vam je potrebno

1 sveže jaje (sobna temperatura)

250 ml neutralnog ulja (suncokretovo ili blago maslinovo)

1 kašičica senfa

1 kašika limunovog soka

1 kašika alkoholnog sirćeta

1 kašičica soli

Metoda bez greške:

Stavite sve sastojke u visoku čašu ili teglu.

Ubacite štapni mikser i uključite ga na dnu.

Ne pomerajte mikser dok majonez ne počne da se formira – zatim polako podignite.

Za manje od 60 sekundi dobijate gust, kremast majonez koji izgleda kao iz reklame.

Zamislite sada tost sa topljenim sirom i slojem domaćeg majoneza koji se sjaji pod svetlom. Ili hrskave pomfrit krompiriće koje umačete u sos koji ste sami napravili. To je trenutak kada shvatite da je domaći majonez više od recepta – to je mali ritual moći u kuhinji.

Bonus saveti

Koristite jaja na sobnoj temperaturi – hladna mogu usporiti emulziju.

Neutralno ulje daje najčistiji ukus.

Ako želite aromu, dodajte beli luk ili začinsko bilje.

Zaključak

Ovaj recept za domaći majonez je dokaz da najbolje stvari nastaju brzo i jednostavno. Probajte sami – jednom kad otkrijete ovu metodu bez greške, nikada se nećete vratiti na kupovni majonez.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com