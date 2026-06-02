Ni prezle, ni jaja: U faširane šnicle dodajte samo 1 namirnicu i meso će biti slasno i nikad mekše oceni

Dodaj Krstaricu kao željeni izvor na Guglu

Tražite recept za faširane šnicle? Otkrijte tajni sastojak koji zamenjuje jaja i prezle, a meso čini slasnim i nikad mekšim.

Recept za faširane šnicle koje se tope u ustima krije se u jednom malom triku koji mnoge domaćice godinama preskaču.

Ako ste navikli da u smesu uvek dodajete jaja i prezle, vreme je da to promenite. Uz samo jednu namirnicu, koju verovatno već imate u frižideru, vaše faširane šnicle postaće slasne, sočne i, što je najvažnije – nikad mekše.

Zaboravite na tvrdo meso i suve zalogaje, jer ovaj jednostavan metod garantuje ručak kojem će se ukućani uvek vraćati.

Reč je o običnom rendanom krompiru. Bez jaja, bez prezli, bez mleka – samo krompir umesto svega toga.

Faširane šnicle posle ovog trika ostaju mekane iznutra, hrskave spolja i drže oblik i u tiganju i na tanjiru.

Zašto baš krompir čini faširane šnicle sočnim?

Tajna je u skrobu. Dok se peku, krompir se ponaša kao prirodno „lepilo“ – drži smesu na okupu, a istovremeno „zaključava“ sokove unutar mesa.

Za razliku od krompira, prezle rade upravo suprotno: one upijaju vlagu i isušuju meso tokom pečenja, pa šnicla često bude tvrda i „pod konac“. Kada zamenite prezle krompirom, razlika se oseti već pri prvom zalogaju.

Dobićete savršeno slasne faširane šnicle, mekane iznutra, sa onom divnom, hrskavom zlatnom koricom spolja. Bez raspadanja u tiganju i bez onih dosadnih suvih ivica.

Sastojci i priprema za faširane šnicle bez jaja

500 g mlevenog mesa, juneće ili mešano

1 srednji krompir

1 manji crni luk

2 čena belog luka

kašičica soli, po pola kašičice bibera i aleve paprike

3 kašike ulja za prženje

Krompir i crni luk izrendajte sitno i rukama dobro iscedite svu tečnost. Beli luk protisnite.

Pomešajte sve sa mesom i začinima, pa rukama mesite dok smesa ne postane kompaktna. Ostavite u frižideru 15 do 20 minuta, taj korak menja teksturu iz korena.

Mokrim rukama oblikujte šnicle.

Tiganj mora biti vreo pre nego što ih spustite.

Pecite 4 do 5 minuta sa svake strane dok ne porumene.

Stare cake za sočne faširane šnicle koje su znale samo bake

Meso izvadite iz frižidera pola sata pre mešenja

Ne pretrpavajte tiganj, inače šnicle dinstaju umesto da se peku

Prstohvat sode bikarbone u smesi dodatno omekšava meso

U rerni 25 minuta na 200 stepeni, okrenite na pola

Šta dodati ako volite jači ukus

Kašika senfa u smesi daje pikantnu notu, a pola kašičice dimljene paprike pravi mali roštilj efekat. Ko voli zelenilo, neka ubaci seckani peršun ili sveži majoran.

Recept za faširane šnicle ovako podnosi sve, samo pazite da ne preterate sa tečnim začinima.

Pročitajte još: Evo kako Turci prave faširane šnicle: Ne stavljaju jaja ni prezle, a ukusnije sigurno niste probali

Najčešće greške koje upropaste mlevene šnicle

Prva greška je nedovoljno isceđen krompir i luk, pa smesa pliva u vodi i ne može da drži oblik.

Druga je preskakanje pauze u frižideru.

Treća, pritiskanje šnicli lopaticom dok se peku, čime sav sok ide napolje.

I poslednja, preslaba vatra ispod tiganja. Šnicle tada otpuštaju tečnost i vire u sopstvenom soku, umesto da dobiju koricu.

Ako izbegnete ove četiri stvari, domaće faširane šnicle ispadaju kako treba svaki put.

Da li faširane šnicle mogu bez jaja

Mogu i bolje su bez njih. Rendani krompir vezuje smesu i čuva sokove, dok jaja često čine meso gumastim i tvrdim.

Kako da se faširane šnicle ne raspadaju u tiganju

Smesu dobro umesite, iscedite tečnost iz krompira i luka, i ostavite je da odstoji u frižideru bar 15 minuta pre oblikovanja.

Koje meso je najbolje za faširane šnicle

Mešano juneće i svinjsko daje najsočniji rezultat. Čisto juneće je suvlje, a samo svinjsko često previše masno za većinu ukusa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com