Recept za hrskave i lisnate kupus kifle: Toliko ukusne da ne ostane ni mrva

Recept za kupus kifle čiji se slojevi listaju kao glavica kupusa! Mogu biti slane ili slatke, a toliko su ukusne da ne ostane ni mrva!

Ako volite testo, a u dilemi ste šta da na brzinu spremite i oduševite ukućane, neka vaš izbor budu kupus kifle. Naziv su dobile jer se slojevi testa listaju kao kod glavice kupusa, što im daje neverovatnu teksturu i hrskavost.

Ove kupus kifle se lako pripremaju, izdašne su i možete ih praviti i u slanoj (sa susamom i kačkavaljem) i u slatkoj verziji (sa šećerom u prahu).

Toliko su ukusne da nema šanse da ostane ijedna!

Sastojci:

tri decilitra toplog mleka

1,5 decilitra tople vodež

kašičica soli

kašičica šećera

40 grama kvasca

decilitar ulja

600 – 700 grama mekog belog brašna

Za premaz:

200 grama domaće masti (ako nemate domaću mast, možete da stavite puter ili margarin)

dva žumanca

Za slanu verziju:

kašičica soli

po želji kim, susam ili kačkavalj

Za slatku verziju:

šećer u prahu

Priprema:

Izmrvite kvasac u posudu, pa dodajte mleko, vodu, šećer, pet kašika brašna i mešajte da se kvasac rastopi. Potom dodajte ulje, ostatak brašna i so, pa zamesite testo. Posudu sa testom prekrijte krpom i ostavite oko 30 minuta da odmara.

Za to vreme umutite mast (maslac, margarin – zavisi sa čim pravite), žumanca i so. Nadošlo testo premesite, podelite na dva dela i svaki deo razvucite oklagijom. Preko razvučenog testa premažite polovinu fila, urolajte kao štrudlu i isecite manje komade tj. trouglove. Ređajte na podmazan pleh razmaknute jedna od druge. Na svaku stavite komadić umućenog maslaca (fila), ostavite da nadođu 15 minuta, pa pecite u zagrejanoj rerni, na 220 stepeni oko 20 minuta. Po želji, pre neg što kifle stavite da se peku, pospite ih solju, susamom, kimom ili narendanim kačkavaljem.

Ukoliko želite slatku verziju kupus kifli, samo premažite testo drugom polovinom fila i stavite da se ispeku, pa ih vruće pospite šećerom u prahu.

(Telegraf.rs)

