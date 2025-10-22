Recept za, kažu, najbolji i najukusniji sos na svetu: Pravi se lako, ima samo 3 sastojka a ide savršeno uz svako jelo

Recept za, kako kažu, najbolji i najukusniji sos na svetu – pravi se lako, ima samo 3 sastojka a ide savršeno uz svako jelo.

Gastro vodič Taste Atlas proglasio je libanski toum za najbolji sos na svetu – jednostavan sos od belog luka. Prosto će vas osvojiti svojom jednostavnošću i bogatstvom ukusa, prenosi nova.rs.

Ukoliko želite da osvežite svoje kulinarske veštine i probate nešto novo, ovaj sos je prava stvar za vas. Taste Atlas je predstavio listu od 100 najboljih soseva na svetu, a na prvom mestu se našao upravo toum. Sve što vam je potrebno za njegovu pripremu su beli luk, ulje i limun. To su sve sastojci koje verovatno već imate kod kuće.

Priprema je vrlo jednostavna

Beli luk se prvo pažljivo gnječi ili se može koristiti blender, dok se postepeno dodaje ulje kako bi se dobila glatka, kremasta pasta. Za kraj, dodaje se so i sok od limuna, čime se ovoj smesi daje bogata aroma i jedinstvena tekstura.

Ovaj sos je savršen kao dodatak raznim jelima – od piletine, jagnjetine do goveđih specijaliteta. Posebno je popularan u tradicionalnim libanskim receptima kao što su pileći ražnjići ili šavarma, ali se može koristiti i kao marinada ili preliv za salate.

Na drugom mestu liste se našao kolumbijski sos „hogao“, napravljen od paradajza, mladog luka i korijandera, dok je na trećem mestu prepoznatljivi bolonjeze sos.

