Knedle koje se tope u ustima bez kapi krompira: trik da testo bude lako kao pena i nikada se ne raspadne u supi

Recept za knedle koje su lake kao pena i nikad se ne raspadnu krije se u jednom potezu pre kuvanja. Probajte i zaboravite tvrde grudve.

Tražite proveren recept za knedle koje su uvek mekane i nikada se ne raspadaju? Najvažniji korak u pripremi dešava se 20 minuta pre nego što ijedna grudva dospe u šerpu, a većina vas ga nesvesno preskoči.

Ako su vam knedle do sada ispadale tvrde kao kamen ili su se raspadale u supi, razlog nije ni griz, ni jaja, ni so – razlog je nestrpljenje.

Tajna koju kriju iskusne domaćice leži u odmaranju smese, a u nastavku pročitajte detaljan recept za knedle sa grizom uz koji će svaka supa biti savršena.

Zašto smesa za knedle mora da odmori 20 minuta

Griz nije brašno. On upija tečnost sporo, sloj po sloj, i tu pravimo grešku broj jedan. Kad umutite jaje, malo ulja i griz, pa odmah krenete da pravite knedle, zrnca još nisu nabubrela. Tek tada knedla u vodi nastavlja da upija i da raste, pa puca i raspada se. Ostavite smesu poklopljenu 20 minuta na sobnoj temperaturi i griz će svu tečnost povući u sebe.

Razlika se vidi golim okom. Smesa koja je odmorila bude gušća, drži oblik i ne lepi se za kašiku kao pre. Iz nje vadite glatke knedle koje u kutlači izgledaju kompaktno, a u ustima se tope.

Recept za knedle od griza

Za šerpu supe od oko dve litre dovoljna su:

2 jaja,

6 do 8 kašika griza,

2 kašike ulja i

prstohvat soli.

Umutite jaja sa uljem i soli dok ne dobijete penu, pa postepeno dodajte griz. Mešajte dok smesa ne postane gusta poput pavlake za šlag. Tu stanite. Ne sipajte ceo paklić griza odjednom.

Sada dolazi deo koji se ne preskače. Poklopite posudu i ostavite je sa strane dok se supa krčka. Posle 20 minuta proverite gustinu.

Ako vam smesa i dalje curi sa kašike, dodajte još jednu kašiku griza, ali nemojte preterati. Previše griza vraća vas na tvrde knedle.

Kako da knedle vadite jednake i glatke

Umočite kašičicu u vrelu supu pre svakog vađenja. Vlažna kašika klizi kroz smesu i knedla se lepo odvaja, bez čupavih ivica. Pravite ih sitnije nego što mislite, jer u vodi gotovo udvostruče zapreminu. Knedla veličine oraha naraste do kašike.

Koliko se kuvaju knedle u supi

Knedle se kuvaju 12 do 15 minuta u lagano ključaloj supi, poklopljene. Prepoznajete da su gotove kad isplivaju na površinu i ostanu tamo. Presecite jednu, sredina mora biti mekana i jednolična, bez sirovog jezgra.

Dodatni savet za potpuni uspeh: pazite na vodu

I još jedna važna stvar dok kuvate. Neka supa samo lagano struji, nikako da vri na najjače. Burno ključanje baca knedle jednu o drugu i o zid šerpe, pa nežna spoljašnjost popuca i smesa se rasturi po čorbi. Spustite plamen čim ubacite knedle i pokrijte šerpu. Mehurići treba tek da podrhtavaju, kao kad krčkate sarmu. Tako knedle rastu ravnomerno i ostaju cele do tanjira.

Sve nas muči kad lepa supa dobije zamućenu čorbu punu mrvica. Krivac skoro nikad nije recept, već prejak plamen. Smiren ritam kuvanja čuva i bistrinu i oblik.

Zašto se knedle raspadnu u supi?

Najčešće zato što smesa nije odmorila ili supa prejako vri. Ostavite griz da nabubri 20 minuta i kuvajte na tihoj vatri.

Mogu li knedle bez jaja?

Mogu, ali budu zbijenije i lakše pucaju. Jaje vezuje smesu i daje vazdušastu strukturu, pa ga ne preporučujem izbaciti.

Koliko griza ide na jedno jaje?

Otprilike tri do četiri kašike griza na jedno jaje, dok smesa ne postane gusta kao pavlaka za šlag. Ostalo reši odmaranje.

Koji je vaš porodični trik za knedle, odmaranje smese, hladna kašika ili nešto treće što ste pokupili od bake?

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