Bolje niste probali: Mekike koje ne upijaju ni kap ulja, a tajni sastojak iz frižidera sprečava da testo bude masno

Provereni recept za domaće mekike bez kapi suvišne masnoće. Saznajte zašto kašika kiselog mleka sprečava da testo postane masno.

Nema ništa gore nego kad uložite trud u doručak, a dobijete testo natopljeno zejtinom od kog proradi kiselina.

Ova kulinarska caka rešava problem odmah, bez kvasca i bez čekanja da testo satima nadođe.

Zašto kiselo mleko ne dozvoljava testu da popije ulje

Kada pomešate kiselinu iz kiselog mleka sa sodom bikarbonom, pokreće se hemijski proces koji bukvalno „zatvara“ pore na testu.

Tokom prženja stvara se tanka, nevidljiva opna koja deluje kao štit.

Ulje prži spoljašnjost i pravi hrskavu koricu, ali ne može da probije unutar ove domaće poslastice.

Tačne mere za testo koje uspeva iz prve

Spremite 500 grama mekog brašna (tip 400), jednu čašu kiselog mleka i pola kašičice sode bikarbone.

Ubacite još jednu kašičicu soli, prstohvat šećera i oko 200 mililitara mlake vode.

Mesi se odmah, a testo pod prstima mora da bude mekano kao resica uha, ali nikako lepljivo.

SAVET Evo starog trika koji ne piše u kuvarima: u vrelu masnoću ubacite jednu običnu drvenu čačkalicu. Drvo upija mirise paljevine i stabilizuje temperaturu ulja, pa mekike ostaju svetle i savršeno suve.

Kako se pravilno prži ovaj recept za mekike

Testo ostavite da odmori na stolu samo 15 minuta, čisto da proradi gluten i da lakše radite sa njim.

Nauljite ruke, kidajte komade veličine jajeta i prstima ih razvlačite od sredine ka krajevima da središnji deo bude tanak.

Spuštajte ih isključivo u duboko i dobro zagrejano ulje, pa smanjite vatru na umerenu jačinu.

Koliko dugo testo za mekike može da stoji u frižideru?

Ako ne potrošite sve odjednom, ovo testo možete čuvati u nauljenoj plastičnoj kesi.

U frižideru može da stoji do dva dana, što je super opcija za brz doručak pre posla.

Izvadite ga samo 10 minuta ranije na sobnu temperaturu da se opusti pre nego što krene prženje.

Šta uraditi ako testo upije previše ulja?

Najčešća greška je prženje na preniskoj temperaturi jer tada testo radi kao sunđer.

Ako primetite da se mekike ne naduvaju čim upadnu u tiganj, ulje vam nije dovoljno vrelo.

Pojačajte ringlu na kratko, a prvu, masniju turu obavezno odložite na kuhinjski ubrus da povuče višak.

