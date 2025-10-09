Recept za mimoza salatu kakav još niste probali – tajna je u jednom posebnom sastojku!
Ovo je neodoljiv recept za mimoza salatu, koja je neprikosnovena na srpskim trpezama u svako doba godine. Upravo u dobar praznika, kada trpeze obiluju raznovrsnim jelima, ova salata se ističe svojom jednostavnošću i bogatstvom ukusa, prenosi blic.rs
Kao i mnoge omiljene poslastice, mimoza salata ne zahteva puno vremena za pripremu, a upečatljivim dodacima može postati prava delikatesa koji će oduševiti vaše goste.
Recept za mimoza salatu
Potrebno je:
– krompir srednje veličine 4 komada
– kuvana jaja 4 komada
– stišnjena šunka 300 g
– kačkavalj 300 g
– kisela pavlaka 350 g
– majonez 150 g
– so po ukusu
– začini po ukusu
Kako pripremiti:
Skuvajte krompir u ljusci i kad se ohladi oljuštite ga. Pomešajte kiselu pavlaku i majonez, pa začinite po ukusu. Sve sastojke rendajte i svaki sastojak u dva sloja slažite u činiju. Od kuvanih jaja odvojte 2 žumanceta za dekoraciju, a ostalo rendajte.
Dno činije premažite slojem preliva od majoneza i pavlake, preko narendajte krompir, pa posolite i preko krompira nanesite sloj preliva. Preko tog sloja stavite izrendanu stišnjenu šunku i tanko premažite prelivom.
Potom narendajte sloj kuvanih jaja, posolite i premažite prelivom. Na kraju narendajte kačkavalj i dekorišite vrh ostacima od jaja.
Prijatno!
