Recept za mimoza salatu kakav još niste probali – tajna je u jednom posebnom sastojku!

Ovo je neodoljiv recept za mimoza salatu, koja je neprikosnovena na srpskim trpezama u svako doba godine. Upravo u dobar praznika, kada trpeze obiluju raznovrsnim jelima, ova salata se ističe svojom jednostavnošću i bogatstvom ukusa, prenosi blic.rs

Kao i mnoge omiljene poslastice, mimoza salata ne zahteva puno vremena za pripremu, a upečatljivim dodacima može postati prava delikatesa koji će oduševiti vaše goste.

Recept za mimoza salatu

Potrebno je:

– krompir srednje veličine 4 komada

– kuvana jaja 4 komada

– stišnjena šunka 300 g

– kačkavalj 300 g

– kisela pavlaka 350 g

– majonez 150 g

– so po ukusu

– začini po ukusu

Kako pripremiti:

Skuvajte krompir u ljusci i kad se ohladi oljuštite ga. Pomešajte kiselu pavlaku i majonez, pa začinite po ukusu. Sve sastojke rendajte i svaki sastojak u dva sloja slažite u činiju. Od kuvanih jaja odvojte 2 žumanceta za dekoraciju, a ostalo rendajte.

Dno činije premažite slojem preliva od majoneza i pavlake, preko narendajte krompir, pa posolite i preko krompira nanesite sloj preliva. Preko tog sloja stavite izrendanu stišnjenu šunku i tanko premažite prelivom.

Potom narendajte sloj kuvanih jaja, posolite i premažite prelivom. Na kraju narendajte kačkavalj i dekorišite vrh ostacima od jaja.

Prijatno!

