Recept za najbolje posne bajadere: Tope se u ustima, a gotove su 20 minuta

Možda su čak i bolje nego one mrsne.

Kada se postavljaju određena pravila ishrane poput posta, izbor recepata može biti prilično ograničen. Međutim, čak i tokom posta, ne morate se odreći ukusnih poslastica. Upravo zato vam donosimo recept za bajadere koje su neodoljive, a priprema je gotova za samo 20 minuta!

Sastojci

– šećer 200 g

– voda 150 ml

– margarin 125 g

– posna čokolada 100 g

– mleveni orasi 150 g

– posni mleveni keks 220 g

Za glazuru:

– posna čokolada 100 g

– ulje 3 kašike

Pomešajte vodu i šećer, pa kada smesa provri dodajte iseckan margarin i čokoladu, pa mešajte i kuvajte sve dok se sastojci ne otope i sjedine. Sklonite sa šporeta, pa dodajte orahe i dobro promešajte, pa dodajte keks. Ako je smesa retka dodajte još malo keksa. U manju tepsiju stavite pek papir i sipajte smesu. Čokoladu otopite sa uljem, pa sipajte preko kolača i poravnajte. Stavite u frižider da se stegne i posle toga secite po želji.

Prijatno!

