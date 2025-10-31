Recept za najbolje, starinske uštipke sa sirom – uvek svi traže još kada ih napravite.

Sećate li se onih dana kada smo se sladili uštipcima sa sirom dok prosto ne možemo više? Evo recepta za najjednostavnije, seljačke uštipke koji bude apetit i vraćaju nas u detinjstvo, prenosi espreso.co.rs.

Ovaj miris domaćih, mekanih uštipaka ujutru ispuni celu kuću i mami nas da odmah zaronimo u taj savršeni ukus. Sa prvim zalogajem, svi osećaji se probude i jednostavno ne možete da se zaustavite.

Poslužite ih uz malo ajvara, pečenice, slanine ili jednostavno uz čašu jogurta. Užitak je zagarantovan, a predaćete se tom ukusu dok god bude mesta za još jedan zalogaj.

Za pripremu vam nisu potrebne ni veštine ni komplikovani sastojci, a rezultat je – neodoljiv!

Potrebno:

– 500 g mekog brašna

– 1 kašika šećera

– kesica suvog kvasca

– 1 kašika soli

– 50 ml ulja

– 300 ml vode

– sir za punjenje

Priprema:

U posudu staviti brašno, dodati šećer i kvasac pa promešati. Zatim dodati so, skoro svo ulje i naliti vodu. U početku mešajte varjačom, a kasnije rukom umestite testo.

Testo treba da bude lepljivo. Potom ga pospite sa još malo brašna i premesite. Nakon toga ostatak ulja prelijte preko testa, malo premesite još jednom i ostavite da narasta oko sat vremena na toplom mestu.

Nadošlo testo sa malo brašna premesiti, pa podeliti na 10 delova. Svaki deo oblikovati u lopticu. Dok testo odmara pripremite nadev. Sir izdrobite kako biste ga lakše rasporedili posle po mekiki.

Svaku lopticu razvući tanko, na prečnik 20 – 25cm i na jednu stranu staviti nadev. Preklopiti drugom stranom i pritisnuti krajeve vodeći računa da ne budu predebeli.

Postupak ponoviti sa svim lopticama, a potom ih ostavite pokrivene da stoje dok vi pripremite ulje i dok se tiganj zagreje. Pecite na tihoj vatri sa obe strane u malo ulja.

Potrebno je peći ih oko 5 minuta uz povremeno okretanje. Nakon što su gotove stavite ih na papirni ubrus i kad se malo prohlade poslužite uz ajvar, čvarke ili neku drugu domaću pikanteriju.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

