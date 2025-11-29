Odličan i jednostavan recept za uštipke – garantovano ćete polizati prste!

Recept za najbolje uštipke, mekane i sočne kao duša – kažu da su najbolji na svetu

Recept za ove možda i najbolje uštipke je veoma jednostavan a najbolje od svega je što uvek ispadaju odlični!

Sastojci: 300 g običnog brašna, 200 ml vode, 5 g soli i pola kocke svežeg kvasca (20 g).

Priprema:

1. Zamesiti testo kao za hleb i ostaviti da odstoji 60 minuta na toplom mestu. Namazati ruke sa malo ulja, kidati loptice od testa i stavljati ih u zagrejano ulje.

2. Pržiti ih na srednjoj temperaturi, a zatim ih izvaditi na papirni ubrus da se ocedi višak masnoće.

3. Uštipci se mogu poslužiti sa slanim i slatkim dodacima, a ako mesite hleb, možete zamesiti još testa i odvojiti deo za uštipke.

Ovi uštipci su pravi dokaz da najjednostavniji recepti često daju najbolji rezultat. Sa samo nekoliko sastojaka, malo strpljenja da testo lepo naraste i par minuta prženja – dobijate mekane, sočne i mirisne uštipke koji će nestati brže nego što ste ih napravili.

Bez obzira da li ih služite uz sir, kajmak, ajvar ili domaći džem, biće pun pogodak za svako jutro, užinu ili čak brzu večeru.

Prijatno, i javite nam kako vam se dopao recept za uštipke!

(avaz.ba)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com