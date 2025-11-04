Recept za najbolji bakin kolač – u staroj Jugi su ga pravili baš ovako, tajna savršenog ukusa je ovaj 1 sastojak!

Zbog svoje pristupačne cene i izdašnosti, domaćice su ga godinama obožavale.

Kada se setimo brzih poslastica, galete ili čuveni bakin kolač, poznat i kao vafle, odmah nam padnu na pamet.

Kako god da ih nazovete, to nije važno – ukus je isti, oblik sličan, a priprema je jednostavna i brza, uz najosnovnije sastojke. Ipak draž ovom receptu daje jedan sastojak a to je jogurt.

Ako želite da obradujete svoje ukućane slatkim zalogajem koji se pravi za tren oka, isprobajte najbolji recept star više od 50 godina. Sigurno nećete pogrešiti!

Potrebno je:

– 4 jaja

– 200 g šećera

– 200 ml jogurta

– 1 vanilin šećer

– 450 g brašna

– 200 ml ulja

– 1 prašak za pecivo

Priprema:

Za početak razdvojte belanca i žumanca, pa od belanaca i šećera umutite čvrst šne . Potom smanjite brzinu mućenja na mikseru i dodajte jedno po jedno žumance. Dodajte i vanilin šećer, pa postepeno jugurt, brašno i ulje. Lagano sve sjedinite tako da se dobije glatka smesa.

Apart za bakin kolač dobro zagrejte i potom kašikom sipajte smesu u njega. Pecite i uživajte u savršenom zaslađenju zajedno sa članovima vaše porodice, komšijama i prijateljima.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espreso.rs)

