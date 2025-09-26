Recept za najbolji kukuruzni hleb: Neodoljivo je mirisan, mekan a i ukusan

A cela kuća miriše predivno od njega!

Napravite najbolji kukuruzni hleb – neodoljivo mirisan, mekan i ukusan!

Kukuruzni hleb – neodoljiv ukus domaće tradicije.

Priprema savršenog domaćeg hleba sa hrskavom koricom i mekanom unutrašnjošću lakša je nego što mislite. Sve što vam je potrebno su odgovarajući sastojci i malo truda, prenosi avaz.ba.

Ponekad domaćice vole iznenaditi ukućane novim receptom ili zdravijom varijantom hleba, obogaćujući ga raženim, heljdinim, ječmenim ili kukuruznim brašnom. Ako želite da vaš dom zamiriše na toplinu i tradiciju, isprobajte ovaj jednostavan i brz recept za kukuruzni hleb, koji će odmah osvojiti srca svih koji ga probaju.

Sastojci:

– 250 g kukuruznog brašna

– 250 g pšeničnog brašna

– 1 kašičica praška za pecivo

– 1 kašičica soli

– 5 kašika ulja

– 2 jaja

– 300 ml mleka

Priprema:

U činiji pomešajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo i so. U drugoj posudi umutite jaja, pa dodajte mleko i ulje, mešajući dok se sastojci ne sjedine.

Polako sipajte tečne sastojke u činiju sa suvim, mešajući mikserom na niskoj brzini dok ne dobijete glatku smesu. Ako je smesa previše gusta, dodajte još malo mleka, ali pazite da ne bude previše tečna.

Zagrejte rernu na 180 stepeni i podmažite pleh ili ga obložite papirom za pečenje. Sipajte smesu u pleh i ravnomerno rasporedite. Pecite oko 45 minuta, dok hleb ne dobije zlatno-smeđu boju.

Kada je pečen, izvadite ga iz rerne i ostavite da se hladi u plehu 10 minuta, a zatim ga izvadite i ostavite da se potpuno ohladi pre nego što ga poslužite.

