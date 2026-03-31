Isprobajte recept za najbolji domaći hleb – spolja hrskav, a iznutra mekan i vazdušast. Savršen ukus starinskog, seljačkog hleba!

Recept za najbolji seljački hleb – unutra je mekan kao duša dok korica krcka pod zubima.

Nema lepšeg mirisa u domu od sveže pečenog hleba. Ovaj recept za seljački hleb vraća nas u vremena kada se hleb mesio ručno, bez žurbe, uz puno pažnje i ljubavi. Rezultat je savršen – spolja hrskava korica koja krcka pod zubima, a unutra mekan, vazdušast i izdašan ukus.

Ono što ovaj hleb čini posebnim jeste jednostavnost sastojaka i način pripreme koji garantuje uspeh čak i početnicima.

Sastojci:

500 g belog brašna

1 kesica suvog kvasca (ili 20 g svežeg)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

320 ml mlake vode

2 kašike ulja

Priprema:

U mlakoj vodi rastvorite kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. U većoj posudi pomešajte brašno i so, zatim dodajte nadošli kvasac i ulje.

Zamesite testo koje treba da bude mekano i blago lepljivo. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu da naraste oko 45 minuta, dok se ne udvostruči.

Nakon toga testo premesite, oblikujte testo kao lopticu i stavite ga u pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite da odmori još pola sata.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30–35 minuta. Za dodatno hrskavu koricu, možete staviti posudu sa vodom u rernu tokom pečenja.

Za još bolje rezultate važno je da ne preterate sa brašnom prilikom mešenja – testo treba da ostane mekano. Takođe, para u rerni pomaže da se formira hrskava i zlatna korica.

Idealan je prilog uz domaća jela, ali i sam sa malo maslaca ili sira ili čak domaće masti predstavlja pravi užitak.

Ako želite pravi domaći hleb kao nekada, ovaj recept je pun pogodak. Jednostavan za pripremu, a rezultat je hleb koji osvaja na prvi zalogaj – mekan iznutra i neodoljivo hrskav spolja.

