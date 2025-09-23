Recept za najbolji umak za testeninu — pravi se od samo tri sastojka

U potrazi ste za brzim, jednostavnim i ukusnim umakom za testeninu? Ne tražite dalje, jer ovaj recept sa samo tri sastojka toliko je dobar da ga je kulinarski portal Delish proglasio „najboljim na svetu“, piše Mirror.

Recept iz knjige Marcelle Hazan pokazuje da vrhunski umak za testeninu ne mora biti komplikovan: potrebne su vam samo konzerva paradajza, pola oljuštenog luka i dobar komad maslaca, a rezultat je bogat, pun ukusa i iznenađujuće jednostavan za pripremu.

Sastojci:

Konzerva paradajza, pola oljuštenog luka i maslac.

Postupak

U šerpu stavite polovnu oguljenog luka, maslac i konzervu paradajza. Pustite da sve lagano krčka 45 minuta bez seckanja ili prženja; na kraju izvadite luk i umak pomešajte s testeninom.

Zašto je tako dobar

Dugi lagani krčkajući proces izvlači slatkoću i dubinu ukusa iz paradajza, a maslac daje kremastu teksturu bez potrebe za dodatnim začinima ili komplikovanim koracima.

Saveti za posluživanje

Umaku ne treba puno — poslužite ga s omiljenom testeninom, parmezanom ili svežim začinskim biljem ako želite dodatni šmek; brzo je, domaće i puno bolje od većine kupovnih umaka.

Isprobajte ovaj trik kad želite brz, autentičan i ukusno jednostavan ručak.

