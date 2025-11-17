Recept za najmekše knedle za supu koje se ne raspadaju: Trik je u jednoj stvari

Tajna najmekših knedli za supu koje se nikad ne raspadaju je jednostavnija nego što mislite! Otkrijte bakin trik i napravite savršene knedle.

Prestanite da brinete da li će se knedle za supu raspasti! Postoji jedan mali trik koji su koristile naše bake, a garantuje da će uvek biti mekane i savršene

Knedle za supu su ona stvar zbog koje se cela kuća zaćuti na minut kad se posluži tanjir. Ali svi znaju onu muku: ili se raspadnu kao da ste ubacili kašastu maglu u šerpu, ili izađu tvrde kao da možete da ih odigrate u jamb. Nema sredine. Osim ako znate trik.

Gde je tajna? Suština nije u sreći, već u jednom malom triku koji se prenosi s kolena na koleno. Da bi knedle ostale najmekše i da se ne raspadaju, u smesu se dodaje mrvica praška za pecivo. To je tajna koja im daje savršenu vazdušastu teksturu.

Kako se pravi prava smesa

Prvo odvojite belance od žumanca. Belance kratko umutite viljuškom, tek da se zapeni, pa dodajte žumance i ponovo promešajte. Tu ubacite so, kap ulja i tek onda postepeno dodajte griz. Ako sipate sve odjednom, dobićete smesu koja ne diše. Kad izjednačite, obavezno pokrijte činiju folijom. Ne zbog estetike, nego da se ne uhvati ona suva korica po površini koja posle pravi grudvice.

Smesa treba da odmori nekoliko minuta, a vi za to vreme pustite supu da se približi ključanju. Knedle se ne ubacuju u kipuću supu. Nego tik pre nego što proključa. To je razlika između savršene i raspadnute.

Kašičicu kojom zahvatate testo prvo umočite u supu da se zagreje. Kad zahvatite malo smese, malo je povucite o ivicu šerpe da se zaokruži i pustite da sama sklizne unutra. To je sve. Bez filozofije, bez stresiranja.

Sastojci za knedle za supu:

1 jaje

5 supenih kašika griza

prstohvat soli

1 kašičica ulja

mrvica praška za pecivo

Kuvanje

Knedle kuvajte otprilike 10 do 15 minuta, na laganoj temperaturi. Ako se dižu i „plešu“ po površini, radili ste sve kako treba. Ako su se „skvrčile“, fali vam malo vazduha u smesi. Sledeći put umutite belance mrvicu jače.

I da, ovo je onaj tip recepta koji jednom kad pogodite, više nikad ne zaboravljate!

