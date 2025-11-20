Recept za najukusnije slavsko žito: Naše bake pravile su ga ovako, a 2 tajna sastojka daju mu poseban ukus

Naše bake pravile su najukusnije slavsko žito. Cimet i oraščić su dva sastojka koja su žitu davala poseban ukus. Pamtimo taj miris.

Najukusnije slavsko žito pravile su naše bake. One dodavale cimet i muskatni oraščić kojim je dobijalo poseban ukus.

Za svaku domaćicu je od velike važnosti da joj pored kolača i žito bude lepo i ukusno.

Još od davnina slavsko žito je jedan od neizostavnih simbola krsne slave. Žito je simbol večnog života i vaskrsenja, jer posejana zrna pšenice donose novi život, zbog čega sveštenik osvećuje slavsko žito.

Za svaku domaćicu je od velike važnosti da joj pored kolača i žito bude lepo i ukusno. Zato vam donosimo recept za najukusnije slavsko žito, kom dva sastojka daju poseban ukus – cimet i muskatni oraščić.

Sastojci:

300 gr pšenice belice

300 gr mlevenih oraha

250 gr šećera

malo vanilin šećera

muskatni oraščić

cimeta na vrh noža

Priprema:

Pšenicu dobro očistite od nečistoće i isperite pod mlazom vode. Stavite je u veći sud, jer bubri prilikom kuvanja, pa je ostavite da provri.

Kad provri, pustite da vri par minuta, prospite vodu, a žito ostavite u cediljki.

Nalijte novu, hladnu vodu i ponovite postupak.

Ostavite da opet provri, bacite vodu, nalijte opet čistu hladnu vodu i ostavite ponovo da provri.

To radite četiri puta, da bi se voda izbistrila.

U toku kuvanja, neka zrna žita će se već raspuknuti, otvarati se i to je dobro tako je i potrebno.

Kad četvrti put voda provri, sklonite posudu sa vatre, stavite je na hladno mesto, poklopite i zamotajte u neku toplu, vunenu tkaninu.

Ostavite par sati da miruje i žito će biti kuvano, a većina zrna raspuknuta i prohlađena.

Žito procedite, ali sačuvajte dva decilitra tečnosti. Sameljite ga na mašinu za meso ili u multipraktiku.

U većoj šerpi izmešajte žito, mlevene orahe i šećer. Dodajte vanilu, na vrh noža cimeta i muskatnog oraščića po ukusu.

Žito servirajte u lepu, svečarsku činijicu, pospite ga mlevenim orasima, ukrasite polutkama oraha, po želji bundevinim semenkama i bademom.

Ukućani i gosti se na dan slave, pre ručka, posluže kašičicom žita.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com