Recept za najukusnije slavsko žito: Naše bake pravile su ga ovako, a 2 tajna sastojka daju mu poseban ukus

Najukusnije slavsko žito pravile su naše bake. One dodavale cimet i muskatni oraščić kojim je dobijalo poseban ukus.
Za svaku domaćicu je od velike važnosti da joj pored kolača i žito bude lepo i ukusno.
Još od davnina slavsko žito je jedan od neizostavnih simbola krsne slave. Žito je simbol večnog života i vaskrsenja, jer posejana zrna pšenice donose novi život, zbog čega sveštenik osvećuje slavsko žito.
Zato vam donosimo recept za najukusnije slavsko žito, kom dva sastojka daju poseban ukus – cimet i muskatni oraščić.
Sastojci:
- 300 gr pšenice belice
- 300 gr mlevenih oraha
- 250 gr šećera
- malo vanilin šećera
- muskatni oraščić
- cimeta na vrh noža
Priprema:
Pšenicu dobro očistite od nečistoće i isperite pod mlazom vode. Stavite je u veći sud, jer bubri prilikom kuvanja, pa je ostavite da provri.
Kad provri, pustite da vri par minuta, prospite vodu, a žito ostavite u cediljki.
Nalijte novu, hladnu vodu i ponovite postupak.
Ostavite da opet provri, bacite vodu, nalijte opet čistu hladnu vodu i ostavite ponovo da provri.
To radite četiri puta, da bi se voda izbistrila.
U toku kuvanja, neka zrna žita će se već raspuknuti, otvarati se i to je dobro tako je i potrebno.
Kad četvrti put voda provri, sklonite posudu sa vatre, stavite je na hladno mesto, poklopite i zamotajte u neku toplu, vunenu tkaninu.
Ostavite par sati da miruje i žito će biti kuvano, a većina zrna raspuknuta i prohlađena.
Žito procedite, ali sačuvajte dva decilitra tečnosti. Sameljite ga na mašinu za meso ili u multipraktiku.
U većoj šerpi izmešajte žito, mlevene orahe i šećer. Dodajte vanilu, na vrh noža cimeta i muskatnog oraščića po ukusu.
Žito servirajte u lepu, svečarsku činijicu, pospite ga mlevenim orasima, ukrasite polutkama oraha, po želji bundevinim semenkama i bademom.
Ukućani i gosti se na dan slave, pre ručka, posluže kašičicom žita.
