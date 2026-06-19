Recept za peksimete, doručak koji se topi u ustima: brzi uštipci bez čekanja da testo naraste, a mnogi tvrde da su bolji od pravih

Recept za peksimete pravi se za pola sata, bez kvasca i bez čekanja. Umesite testo, ispržite kocke i namažite kajmakom još tople.

Ako tražite recept za peksimete, evo prve dobre vesti: testo ne mora da naraste. Nema kvasca, nema čekanja, nema brige da li će sve uspeti. Umutite jogurt, jaja i brašno, ispržite kocke i za pola sata imate doručak koji miriše na bakinu kuhinju. Mnogi koji su odrasli u bivšoj Jugoslaviji kunu se da su mekši i bolji od klasičnih uštipaka.

Zašto su peksimeti bolji od uštipaka

Klasični uštipci traže kvasac i strpljenje. Testo mora da odstoji, da nabubri, a vi gledate na sat. Peksimeti preskaču ceo taj korak. Prašak za pecivo radi posao za nekoliko minuta, pa je celo testo gotovo dok se ulje zagreje. Rezultat je lakši, vazdušastiji zalogaj koji se zaista topi u ustima, a ne pada vam na stomak kao kamen.

Šta su zapravo peksimeti

Peksimeti su brzi uštipci od jogurtnog testa, prženi u dubokom ulju, koji se prave bez kvasca. Spremaju se za oko 30 minuta i jedu topli, namazani džemom, paštetom ili kajmakom.

Sastojci za testo koje se ne lepi

Sve stane u jednu činiju. Količine su tačno odmerene da testo bude meko, ali da vam ne ostaje na rukama:

600 g brašna

300 ml tečnog jogurta

2 jaja

50 ml toplog mleka

1 prašak za pecivo

so po ukusu

ulje za prženje

Kako se pravi recept za peksimete korak po korak

U veću činiju sipajte brašno, prašak za pecivo i so. Promešajte suve sastojke pa dodajte jaja, jogurt i toplo mleko. Umutite sve dok se ne spoji, a zatim umesite testo. Treba da bude mekano i da se ne lepi za ruke. Ako se lepi, dodajte malo brašna, kašiku po kašiku.

Razvaljajte testo na pobrašnjenom pultu, na debljinu oko jednog prsta. Isecite kocke nožem, bez kalupa. Ulje treba da bude dobro zagrejano, ali ne da puši. Ubacite kocke i pržite dok ne porumene sa obe strane. Vadite ih na papirni ubrus da se ocede.

Trik koji odlučuje da li će biti mekani ili tvrdi

Najčešća greška je hladno ulje. Ako kocke ubacite prerano, peksimeti upiju masnoću i postanu teški. Ulje testirajte tako što ubacite mrvicu testa, ako odmah zacvrči, spremni ste. Drugi trik je da testo ne razvaljate pretanko, jer onda nema gde da naraste i izgubi se ona vazdušasta sredina. Topla mast i deblje kocke daju najbolji rezultat.

Kako da ih poslužite kao u bivšoj Jugi

Topli su najbolji. Namažite ih domaćim džemom od kajsije, jetrenom paštetom ili debelim slojem kajmaka. Uz šolju toplog čaja, ovaj doručak iz stare Jugoslavije pretvara obično jutro u malu svečanost. Deca ih jedu i hladne, kao užinu u školi, što ih čini praktičnim za ceo dan.

A vi, sećate li se kako su mirisali peksimeti kod bake u kuhinji? Napišite u komentarima sa čim ih vi najradije jedete, kajmak ili džem?

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