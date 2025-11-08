Recept za pitu s krompirom na vodi: Kada jednom probate ovo jelo, pravićete ga uvek

Tražite najbolji recept za pitu s krompirom na vodi? Ova posna pita je sočnija od mrsne! Priprema je brza, a tajna je u jednom sastojku.

Posna, a savršena! Ovo je najbolji recept za pitu s krompirom na vodi koji postoji, a ukus je identičan mrsnoj verziji.

Pita s krompirom je redovan gost na trpezama širom Srbije, a posebno dolazi do izražaja tokom perioda posta. Međutim, mnogi veruju da je teško postići pun ukus i sočnost kada se jelo pravi bez jaja, mleka ili maslaca.

Verujte nam, ovo više nije istina! Predstavljamo vam recept za pitu s krompirom na vodi, koji je tako sočan i bogat da se ukusom ne razlikuje od najbolje, tradicionalne, mrsne krompiruše. Zaboravite na suve i bezlične posne obroke – ovaj recept zahteva minimalno truda, samo tri glavna sastojka, a daje vam savršen rezultat!

Vreme je da zauvek promenite način na koji pravite krompirušu.

Sastojci:

1 pakovanje gotovih kora za pitu

500 g krompira

2 crna luka

so, biber

2 dl kisele vode (ovo je ključ!)

Priprema fila: Kako postići najbolji ukus?

Crni luk iseckajte sitno, pa dinstajte na malo vode i posolite.

Očistite krompir, izrendajte ga na krupno rende, pa ga pomešajte i propržite zajedno s lukom. Dodajte so i biber.

Slaganje pita: Trik sa kiselom vodom

Prvu koru stavite na radnu površinu, pa je poprskajte kiselom vodom i stavite još dve kore preko nje, koje ćete takođe poprskati kiselom vodom.

Na treću koru ravnomerno rasporedite izdinstani krompir i luk, pa urolajte i složite u pleh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje.

Postupak ponavljate sve dok imate materijala.

Kiselom vodom poprskajte svaki rolat.

Pitu pecite u zagrejanoj rereni na 180 stepeni, 45 minuta.

Prijatno!

