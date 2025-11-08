Recept za pitu s krompirom na vodi: Kada jednom probate ovo jelo, pravićete ga uvek

Posna, a savršena! Ovo je najbolji recept za pitu s krompirom na vodi koji postoji, a ukus je identičan mrsnoj verziji.
Pita s krompirom je redovan gost na trpezama širom Srbije, a posebno dolazi do izražaja tokom perioda posta. Međutim, mnogi veruju da je teško postići pun ukus i sočnost kada se jelo pravi bez jaja, mleka ili maslaca.
Verujte nam, ovo više nije istina! Predstavljamo vam recept za pitu s krompirom na vodi, koji je tako sočan i bogat da se ukusom ne razlikuje od najbolje, tradicionalne, mrsne krompiruše. Zaboravite na suve i bezlične posne obroke – ovaj recept zahteva minimalno truda, samo tri glavna sastojka, a daje vam savršen rezultat!
Vreme je da zauvek promenite način na koji pravite krompirušu.
Sastojci:
- 1 pakovanje gotovih kora za pitu
- 500 g krompira
- 2 crna luka
- so, biber
- 2 dl kisele vode (ovo je ključ!)
Priprema fila: Kako postići najbolji ukus?
Crni luk iseckajte sitno, pa dinstajte na malo vode i posolite.
Očistite krompir, izrendajte ga na krupno rende, pa ga pomešajte i propržite zajedno s lukom. Dodajte so i biber.
Slaganje pita: Trik sa kiselom vodom
Prvu koru stavite na radnu površinu, pa je poprskajte kiselom vodom i stavite još dve kore preko nje, koje ćete takođe poprskati kiselom vodom.
Na treću koru ravnomerno rasporedite izdinstani krompir i luk, pa urolajte i složite u pleh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje.
Postupak ponavljate sve dok imate materijala.
Kiselom vodom poprskajte svaki rolat.
Pitu pecite u zagrejanoj rereni na 180 stepeni, 45 minuta.
Prijatno!
