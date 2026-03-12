Bez jaja, a zlatne i preukusne: Trik za posne prženice koje ne upijaju ni kap ulja

Recept za posne prženice donosi olakšanje svima koji poste, a vole hrskav doručak. Probajte ovaj trik i zauvek zaboravite na masan hleb.

Osnova za savršen recept za posne prženice leži u brašnu i vodi, koji odlično menjaju jaja. Ipak, glavni trik za hrskavost bez kapi ulja čeka vas malo niže. Mnogi izbegavaju ovakve obroke tokom posta jer se plaše da će dobiti mastan obrok. Pravilna priprema menja sve.

Kako napraviti prženice bez jaja da ne upiju ulje?

Pomešajte brašno, malo vode i prašak za pecivo dok ne dobijete gustu smesu poput one za palačinke. Hleb kratko umočite i odmah pržite na dobro zagrejanom tiganju. Prašak za pecivo stvara barijeru koja sprečava upijanje masnoće.

Šta vam je sve potrebno za posni doručak?

Priprema obroka bez namirnica životinjskog porekla često deluje izazovno. Greška koju mnogi prave jeste da koriste previše vode kada prave zamenu za jaja. Smesa tada postaje previše retka. Hleb upija taj višak tečnosti, postane gnjecav i brzo se raspada u tiganju. Zato je važno da napravite pravu meru. Uradite sledeće i pripremite jednostavne sastojke.

Stari hleb sečen na kriške

Tri kašike pšeničnog brašna

Pola čaše vode

Pola kašičice praška za pecivo

Prstohvat soli i kurkume

Ovaj jednostavan recept za posne prženice zahteva veoma malo vremena, a daje vrhunske rezultate na trpezi.

Pravilna priprema obroka zahteva vreo tiganj

Kurkuma daje predivnu zlatnu boju koja inače dolazi od žumanaca. Obratite pažnju na temperaturu ulja pre nego što spustite pripremljen hleb u tiganj. Probajte da ubacite mrvicu smese u ulje. Ako odmah počne da cvrči, temperatura je prava.

Hladno ulje je glavni krivac za masne i teške obroke. Smesa tada ne uspeva da se brzo isprži na površini i zatvori pore. Zbog toga ulje prodire duboko u sredinu hleba. Zato uvek dobro zagrejte tiganj, pa tek onda smanjite vatru na umerenu jačinu. Tako ćete osigurati da obrok ostane lagan za stomak.

Hrskave posne prženice traže brze poteze

Nemojte držati kriške hleba predugo u smesi sa brašnom. One treba samo da prođu kroz tečnost. Uz ovakav posni doručak dobijate brz i ukusan početak dana. Brzo ih okrenite sa obe strane i odmah stavljajte na vruće ulje. Pecite svaku stranu oko dva minuta dok ne dobije lepu, zlatnu koricu.

Kada su gotove, izvadite ih na papirni ubrus. Primetite brzo da papir ostaje skoro potpuno suv. Ovo je vaš novi omiljeni hleb u tiganju koji nimalo ne opterećuje varenje. Uživaćete u punom ukusu, a nećete osetiti težinu nakon obroka. Poslužite ih uz biljni namaz, ajvar ili šolju toplog čaja.

Zašto je stari hleb najbolji izbor?

Svež hleb sadrži mnogo vlage i veoma je mekan. Mekan hleb lako upropasti vaš recept za posne prženice jer se brzo kida. Probajte da uvek ostavite hleb na sobnoj temperaturi bar dva dana pre pripreme. Kora tako postaje čvršća, a sredina osetno suvlja.

Takva tekstura upija tačno onoliko tečnosti koliko je potrebno za prženice bez jaja. Smesa oblaže spoljašnjost, dok unutrašnjost ostaje zaštićena od vlage. Na taj način osiguravate prepoznatljivu hrskavost spolja i mekoću unutra. Integralni hleb se ponaša odlično jer ima znatno jaču i gušću strukturu.

Koji je vaš najveći izazov kada pripremate doručak tokom posta i da li ste već probali dodatak kurkume?

Koji hleb je najbolji za spremanje posnih prženica?

Najbolje je koristiti hleb star dva do tri dana. On je dovoljno čvrst i neće se raspasti kada ga umočite u tečnost.

Koliko se dugo prže ovi hrskavi zalogaji?

Dovoljno je pržiti ih oko dva minuta sa svake strane. Vatra treba da bude umerena kako bi dobile zlatnu koricu bez pregorevanja.

Da li može da se koristi kukuruzno brašno?

Možete pomešati pšenično i kukuruzno brašno za dodatnu hrskavost. Kukuruzno brašno daje lepšu teksturu i dodatno pojačava žutu boju zaštitne smese.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com