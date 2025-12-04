Recept za posni pasulj prebranac: 1 tajni sastojak daje mu fantastičan ukus

Prosto kao pasulj, dodajte u posni pasulj prebranac dimljene mlevene paprike. Daće mu neodoljiv šmek. Uvek ćete ga ovako praviti.

Posni pasulj prebranac kome dodajete dimljene mlevene paprike je nešto posebno. Zbog ovog sastojka dobija neodoljiv fantastičan ukus. Kada ga jednom ovako napravite, ovo će postati vaš omiljeni recept za prebranac!

Pasulj se na našem podneblju veoma često i rado koristi. Ova namirnica othranila je generacije Srba, pa većina ljudi ima svoju verzuju pasulja koju najviše voli.

U vreme posta najpopularniji je prebranac, koji je prilično jednostavan za pripremu.

Uostalom, „prosto kao pasulj“ je izreka koja dovoljno govori o ovoj namirnici i jednostavnosti njene pripreme.

Ovaj recept poseban je zbog jednog sastojka koji mu daje neodoljiv ukus – dimljene mlevene paprike. Kada ga jednom ovako napravite, ovo će postati vaš omiljeni recept za prebranac.

Sastojci za posni pasulj prebranac:

500 gr pasulja tetovca

700 gr crnog luka (ili crvenog ili pola-pola)

3 lista lovora

so i biber po ukusu

2 dl ulja

1/2 kašike mlevene paprike

1/2 kašike dimljene mlevene paprike

1/2 kašičice ljute tucane paprike

2 čena sitno isečenog belog luka

Priprema:

Pasulj detaljno preberite, odnosno bacite pokvarena, suva ili ispucala zrna, pa ga dobro operite u bar dve vode.

U veću šerpu sipajte pasulj, pa nalijte vode otprilike dva centimetra iznad pasulja i stavite da se kuva na umerenoj vatri.

Kuvajte ga dok ne omekša, ali pazite da se ne prekuva. Zrna treba da budu skuvana i meka, ali da se ne raspadnu.

Luk isecite na rebarca i propržite ga na ulju dok ne postane staklast, pred kraj dodajte i sitno iseckani beli luk, pa sklonite sa vatre i dodajte so, biber, mlevenu i tucanu papriku i listove lovora.

Kuvani pasulj nemojte cediti već ga samo sjedinite sa lukom i začinima.

Stavite sve u vatrostalnu posudu i pecite na 180 stepeni oko sat i po vremena.

Posni pasulj prebranac je gotov kada se lepo zapeče, a sva tečnost uvri.

Služite topao uz salatu od kiselog kupusa.

Prijatno!

(Krstarica/Telegraf.rs)

