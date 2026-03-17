Recept za posnu carsku pitu na vodi: Sprema se za 10 minuta, a ukusna je kao i mrsna

Ova posna carska pita na vodi je recept koji ćete stalno praviti. Toliko je sočna i mirisna da niko neće verovati da nema ni sira ni jaja.

Svi volimo onu klasičnu špansku pitu sa šunkom i sirom, ali kad dođe post, obično mislimo da moramo da se zadovoljimo nečim suvim i bezukusnim. Istina je potpuno drugačija. Ova posna carska pita na vodi je toliko sočna i bogata povrćem da bukvalno nećete primetiti razliku.

Najbolje od svega? Ne treba vam ni kap ulja, a smesu ćete smućkati bukvalno dok se rerna ugreje.

Šta vam sve treba za ovaj posni doručak?

250 gr pšeničnog brašna

250 gr kukuruznog brašna

1 kesica praška za pecivo

3 čaše kisele vode

1 kisela ili sveža paprika

1 šargarepa

1 tikvica

5 kiselih krastavčića

so, začini po ukusu

Kako se pravi ova posna carska pita bez kapi ulja?

Nema komplikovanja, odvojenih posuda ni mućenja do besvesti. Sve završavate u par poteza:

Papriku i krastavčiće naseckajte na što sitnije kockice, a šargarepu i tikvicu izrendajte. Tikvicu ne morate cediti, njen sok će piti dati dodatnu sočnost.

U veću činiju sipajte oba brašna i prašak za pecivo. Ubacite povrće, posolite i polako dolivajte kiselu vodu. Mešajte običnom varjačom dok ne dobijete ujednačenu smesu bez onih grudvica brašna koje niko ne voli da zagrize.

Izlijte sve u pleh obložen papirom za pečenje (tako se sigurno neće zalepiti, a nema ulja). Ako želite onaj fini „krckavi“ momenat pod zubima, odozgo bogato pospite susam ili semenke bundeve.

Pecite na 180°C oko pola sata. Znaćete da je gotova kad kuhinja zamiriše, a pita dobije onu ozbiljnu zlatnu koru.

Trikovi da posna carska pita dobije šmek mrsne verzije

Iako je odlična sama po sebi, možete je malo „prevariti“ da bude još bogatija.

Ako vam nedostaje onaj šmek sira, ubacite par kašika nutritivnog kvasca u testo – on ima taj specifičan „cheese“ ukus, a potpuno je posan.

Ako ste ljubitelj dimljenog, sitno naseckan dimljeni tofu će u ovoj kombinaciji savršeno zameniti šunku i niko neće provaliti da je jelo potpuno na vodi.

Da li će pita biti mekana i sutradan?

Ova pita je najbolja dok je još topla, uz kašiku ajvara. Ipak, za razliku od mnogih posnih testa koja se stvrdnu čim se ohlade, ova ostaje mekana i sutradan. Samo je umotajte u krpu ili foliju.

Ako napravite više, slobodno je zamrznite u kockama – kad je kasnije ubacite u rernu na par minuta, biće ponovo kao da ste je tek ispekli.

Ova posna carska pita na vodi je dokaz da post ne mora da bude odricanje od dobre klope. Toliko je jednostavna da ćete je praviti i kad ne morate, jer je ukusna i gotova za čas.

