Starinski recept za posnu proju: Trik sa vrelom vodom daje mekše testo od carske pite, a povrće savršeno menja sir

Većina nas izbegava kukuruzna peciva tokom posta jer se plašimo da će ispasti tvrda kao kamen, ali ovaj recept za posnu proju krije tajnu uz koju naraste duplo više i miriše na bakinu kuhinju.
Caka je u tome što se kukuruzno brašno prvo popari ključalom vodom da zadrži vlagu, a u testo se dodaje i 100 mililitara tečnosti iz tegle sa kiselim krastavcima. Ta kiselina pokreće magiju u rerni, stvara hiljade vazdušnih džepova i daje joj bogatstvo prave carske pite – zato se uopšte ne mrvi, već ostaje mekana kao duša i sutradan.
Recept za posnu proju
Samo testo trpi razne dodatke, ali osnova mora biti precizna. Ako želite da vaša večera nadmaši originalni mrsni klasik, pripremite ove sastojke na radni sto:
- 2 čaše (od 200 ml) kukuruznog brašna
- 1 čaša pšeničnog brašna (tip 400)
- 2 čaše vrele vode za poparivanje
- 100 ml soka od kiselih krastavčića
- 1 šolja ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- 3 sitno seckana kisela krastavčića
- 2 seckane pečene crvene paprike
- Šaka seckanih crnih maslina
- Kašičica soli
Kako se priprema posno pecivo sa povrćem
Sve ide brzo, samo morate da ispoštujete redosled da ne pokvarite testo.
Prvo u dublju vanglu sipajte kukuruzno brašno, prelijte ga vrelom vodom, pa dobro promešajte varjačom i ostavite dvadesetak minuta da se prohladi. Smesa će biti gusta i lepljiva, ali ne brinite – baš takva i treba da bude.
Tek kad se to kukuruzno testo skroz ohladi, dodajte pšenično brašno pomešano sa praškom za pecivo, ulje i onaj tajni sok iz tegle. Testo će momentalno početi da peni i da raste. Tada polako, laganim pokretima odozdo nagore, umešajte dobro oceđeno povrće.
Nemojte predugo da mutite i lupate testo da ne ubijete one vazdušne mehuriće, inače će vam proja ispasti ravna i tvrda kao daska.
Izlijte sve u pleh obložen papirom za pečenje i pravac u rernu na 200 stepeni. Pecite oko 35 minuta, sve dok ivice ne porumene i ne počnu same da se odvajaju od pleha. Cela kuća će vam zamirisati na pečenu papriku, a proja će pod prstima biti mekana i vazdušasta.
Može li se koristiti kukuruzni griz umesto brašna?
Može, ali griz upija znatno više tečnosti. Ako koristite palentu, obavezno dodajte još pola čaše tople vode u osnovnu smesu pre pečenja.
Zašto proja puca po sredini tokom pečenja?
Rerna je verovatno bila prejaka u prvim minutima. Pecite na stabilnih 200 stepeni i nikako ne otvarajte vrata rerne prvih dvadeset minuta.
Koliko dugo ovo testo ostaje sveže?
Zbog poparenog brašna, proja ostaje izuzetno mekana puna tri dana. Čuvajte je uvijenu u čistu pamučnu krpu na sobnoj temperaturi.
