Starinski recept za posnu proju: Trik sa vrelom vodom daje mekše testo od carske pite, a povrće savršeno menja sir

 –  
Recept za posnu proju ruši mit o suvom testu. Napravite carsku pitu bez jaja i sira, uz obično kiselo povrće iz špajza. Umesite već danas!
Krupni kadar isečenih kocki meke posne proje sa seckanim povrćem na rustičnoj drvenoj dasci uz prisustvo tople svetlosti.
Foto: Krstarica/ilustracija

Većina nas izbegava kukuruzna peciva tokom posta jer se plašimo da će ispasti tvrda kao kamen, ali ovaj recept za posnu proju krije tajnu uz koju naraste duplo više i miriše na bakinu kuhinju.

Caka je u tome što se kukuruzno brašno prvo popari ključalom vodom da zadrži vlagu, a u testo se dodaje i 100 mililitara tečnosti iz tegle sa kiselim krastavcima. Ta kiselina pokreće magiju u rerni, stvara hiljade vazdušnih džepova i daje joj bogatstvo prave carske pite – zato se uopšte ne mrvi, već ostaje mekana kao duša i sutradan.

Recept za posnu proju

Samo testo trpi razne dodatke, ali osnova mora biti precizna. Ako želite da vaša večera nadmaši originalni mrsni klasik, pripremite ove sastojke na radni sto:

  • 2 čaše (od 200 ml) kukuruznog brašna
  • 1 čaša pšeničnog brašna (tip 400)
  • 2 čaše vrele vode za poparivanje
  • 100 ml soka od kiselih krastavčića
  • 1 šolja ulja
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 3 sitno seckana kisela krastavčića
  • 2 seckane pečene crvene paprike
  • Šaka seckanih crnih maslina
  • Kašičica soli

Kako se priprema posno pecivo sa povrćem

Sve ide brzo, samo morate da ispoštujete redosled da ne pokvarite testo.

Prvo u dublju vanglu sipajte kukuruzno brašno, prelijte ga vrelom vodom, pa dobro promešajte varjačom i ostavite dvadesetak minuta da se prohladi. Smesa će biti gusta i lepljiva, ali ne brinite – baš takva i treba da bude.

Tek kad se to kukuruzno testo skroz ohladi, dodajte pšenično brašno pomešano sa praškom za pecivo, ulje i onaj tajni sok iz tegle. Testo će momentalno početi da peni i da raste. Tada polako, laganim pokretima odozdo nagore, umešajte dobro oceđeno povrće.

Nemojte predugo da mutite i lupate testo da ne ubijete one vazdušne mehuriće, inače će vam proja ispasti ravna i tvrda kao daska.

Izlijte sve u pleh obložen papirom za pečenje i pravac u rernu na 200 stepeni. Pecite oko 35 minuta, sve dok ivice ne porumene i ne počnu same da se odvajaju od pleha. Cela kuća će vam zamirisati na pečenu papriku, a proja će pod prstima biti mekana i vazdušasta.

Može li se koristiti kukuruzni griz umesto brašna?

Može, ali griz upija znatno više tečnosti. Ako koristite palentu, obavezno dodajte još pola čaše tople vode u osnovnu smesu pre pečenja.

Zašto proja puca po sredini tokom pečenja?

Rerna je verovatno bila prejaka u prvim minutima. Pecite na stabilnih 200 stepeni i nikako ne otvarajte vrata rerne prvih dvadeset minuta.

Koliko dugo ovo testo ostaje sveže?

Zbog poparenog brašna, proja ostaje izuzetno mekana puna tri dana. Čuvajte je uvijenu u čistu pamučnu krpu na sobnoj temperaturi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com