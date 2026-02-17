Recept za prženice bez kapi ulja: Nestaju sa tanjira za tren oka

Ovako spremljene prženice biće bez kapi ulja, lakše se spremaju, a ukus je neodoljiv, isti kao kod tradicionalnih.

Prženice bez kapi ulja lako je spremiti, teško im je odoleti. Ovo je recept za prženice u kojima možete uživati svaki dan

Prženice su idealne za doručak, a odlično će poslužiti i kao večera ili užina. Međutim, iako veoma ukusne, one imaju jednu manu – upijaju mnogo ulja tokom prženja.

Ipak, i za ovo postoji rešenje – priprema u rerni. Ovako spremljene neće upiti ni kap ulja, a ukus će biti odličan kao i kada se pripremaju na tradicionalni način.

Sastojci:

10 parčića starog hleba

3 jaja

1 dl mleka

prstohvat soli

prstohvat šećera

Priprema:

Jaja umutite sa mlekom i dodajte so i šećer. Svako parče hleba dobro natopite mešavinom, pa ređajte u pleh obložen papirom za pečenje.

Ako je hleb tvrđi i stariji, natopljene prženice ostaviti da odstoje pet minuta u plehu, pa ih staviti da se peku.

Pecite ih u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 15 minuta ili dok ne dobiju zlatno-žutu boju.

Ovako spremljene prženice bez kapi ulja nestaće sa vašeg tanjira u trenu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com