Recept za prženice od ludog testa, ukusne i mekane, idealne za svako vreme

Recept za prženice koje se prave od ludog testa, mekane i ukusne, rešenje za bilo koji obrok. Genijalno rešenje ako poželite grickalice.

Recept za genijalne prženice od ludog testa. Odlične su, veoma mekane, sa ajvarom, sirom ili kajmakom i suvim mesom, idealne za doručak ili kad god poželite da jedete ove ukusne slane štapiće.

Ludo testo je naziv za univerzalno testo koje se može koristiti za pravljenje raznih jela: kiflice, hleb, pica, pocepane pantalone, krofne…

Ludo testo ne mora da naraste – kada ga jednom umesite, možete ga odmah razvaljati i ispeći. Recept za prženice je veoma jednostavan i svakom uspeva.

Može da traje i do sedam dana u frižideru, pa ako ste napravili veću količinu testa, jednostavno uzmite količinu koja vam je potrebna za određeno jelo, a ostatak vratite u frižider.

Prženice od ludog testa – sastojci:

Za testo:

500 ml toplog mleka

300 ml jogurta

kocka kvasca

malo šećera

prstohvat soli

kašika brašna

Za testo:

1,2 kg brašna

3 kašičice soli

3 kašičice šećera

1 prašak za pecivo

150 ml ulja

Priprema

Zagrejte mleko i jogurt dok ne budu mlaki, zatim dodajte kvasac, malo šećera, prstohvat soli i kašiku brašna.

Sačekajte da kvasac počne da fermentira, pa dodajte ostale sastojke i umesite testo. Po potrebi dodajte još malo brašna.

Stavite testo u kesu i stavite u frižider.

Uzmite deo testa i razvaljajte koru, isecite na pravougaonike i pržite na ulju.

