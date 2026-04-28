Recept za prženice od ludog testa, ukusne i mekane, idealne za svako vreme

Recept za genijalne prženice od ludog testa. Odlične su, veoma mekane, sa ajvarom, sirom ili kajmakom i suvim mesom, idealne za doručak ili kad god poželite da jedete ove ukusne slane štapiće.
Ludo testo je naziv za univerzalno testo koje se može koristiti za pravljenje raznih jela: kiflice, hleb, pica, pocepane pantalone, krofne…
Ludo testo ne mora da naraste – kada ga jednom umesite, možete ga odmah razvaljati i ispeći. Recept za prženice je veoma jednostavan i svakom uspeva.
Može da traje i do sedam dana u frižideru, pa ako ste napravili veću količinu testa, jednostavno uzmite količinu koja vam je potrebna za određeno jelo, a ostatak vratite u frižider.
Prženice od ludog testa – sastojci:
Za testo:
- 500 ml toplog mleka
- 300 ml jogurta
- kocka kvasca
- malo šećera
- prstohvat soli
- kašika brašna
Za testo:
- 1,2 kg brašna
- 3 kašičice soli
- 3 kašičice šećera
- 1 prašak za pecivo
- 150 ml ulja
Priprema
Zagrejte mleko i jogurt dok ne budu mlaki, zatim dodajte kvasac, malo šećera, prstohvat soli i kašiku brašna.
Sačekajte da kvasac počne da fermentira, pa dodajte ostale sastojke i umesite testo. Po potrebi dodajte još malo brašna.
Stavite testo u kesu i stavite u frižider.
Uzmite deo testa i razvaljajte koru, isecite na pravougaonike i pržite na ulju.
