Mađarice samo ovako kuvaju punjene paprike: Vodu ne dodaju, a tajna gustog safta je u 1 sastojku

Recept za punjene paprike bez vode i zaprške! Otkrijte tajni mađarski sastojak za najgušći saft i ukus koji se dugo pamti.

Najbolji recept za punjene paprike koji ćete ikada probati dolazi iz mađarskih kuhinja gde se voda skoro uopšte ne koristi.

Zaboravite na retke i blede sosove koji nemaju nikakav ukus.

Prave domaćice znaju da je ključ u gustini koja ne dolazi od brašna, već od jedne specifične namirnice.

Mađarski recept za punjene paprike bez kapi vode

Glavna caka je da paprike kuvate u čistom soku od paradajza umesto da ga razblažujete.

Paradajz daje tu neophodnu kiselinu i punoću, dok se meso unutar paprike krčka u sopstvenim sokovima.

Mađarice uvek koriste mešavinu junećeg i svinjskog mesa u razmeri 70:30 jer to garantuje da nadev neće biti tvrd.

Tajni sastojak za najgušći saft koji postoji

Ako ste mislili da je zaprška jedini način da zgusnete jelo, prevarili ste se.

Tajna je u rendanom krompiru koji se doda direktno u meso, ali i jedan mali deo u sam sos.

Skrob iz krompira se polako otpušta tokom kuvanja i stvara svilenkastu teksturu bez grudvica brašna.

SAVET: Pre nego što počnete da punite paprike, svaku iznutra malo posolite i pobiberite.

Ovaj mali korak drastično menja ukus jer meso često ne uspe da pusti dovoljno začina kroz samu papriku.

Kako se sprema originalni nadev sa pirinčem

Pirinač nikada nemojte kuvati do kraja pre nego što ga sjedinite sa mesom.

Dovoljno je da ga samo potopite u vrelu vodu na 10 minuta da nabubri.

Tako će on tokom kuvanja u paprici upiti sve ukuse mesa i paradajza, a neće se pretvoriti u kašu.

Koji je najbolji odnos mesa i pirinča za recept za punjene paprike

Najbolje je držati se mere od 100 grama pirinča na 1 kilogram mesa.

Ako stavite više od toga, nadev će postati previše zbijen i „gumeni“.

Obavezno dodajte kašičicu slatke začinske paprike vrhunskog kvaliteta jer je to srce mađarske kuhinje.

Koliko dugo se kuvaju punjene paprike na tihoj vatri

Idealno vreme je oko 90 minuta na sasvim laganoj temperaturi.

Paprike ne smeju da „skaču“ u šerpi, već sos treba samo lagano da struji oko njih.

Tako će paprika ostati cela, a meso unutra će postati neverovatno mekano.

Da li se punjene paprike mogu zamrznuti nakon kuvanja

Ovo jelo je idealno za zamrzivač i ukus ostaje potpuno isti nakon odmrzavanja.

Bitno je samo da ih potpuno ohladite pre nego što ih spakujete u posude.

Kada ih podgrevate, činite to na laganoj vatri uz dodatak vrlo malo soka od paradajza da povrate svežinu.

