Recept za savršen pekarski krompir: Jedna tajna caka mu daje neodoljiv ukus

Ovo je jedan veoma jednostavan i u isto vreme veoma ukusan recept, pekarski krompir sa dodatkom sira koji mu daje fenomenalan ukus.

Savršen pekarski krompir i neodoljiv ukus imaćete ako mu dodate malo sira u toku pripreme. Ova tajna caka mu daje prosto neodoljiv ukus u kome ćete uživati i vi i vaši ukućani.

Pekarski krompir idealan je prilog za sva jela od mesa i dobro se slaže uz sezonske salate. Međutim, mnoge domaćice imaju problem prilikom pripreme pekarskog krompira, jer se on zalepi prilikom pečenja i ne bude dovoljno hrskav.

Skoro pa savršeno!

Sastojci:

1,5 kg belog krompira

veća glavica crnog luka

200 g kačkavalja

500 ml pavlake za kuvanje

malo ulja

malo parmezana i začini (so, biber, suvi začin)

Priprema:

Dobro oprati i oljuštiti krompir, a zatim ga iseckati na tanje listiće.

Propržiti crni luk, a u činiju izrendati kačkavalj, dodati pavlaku za kuvanje, začine i proprženi luk.

U tu smesu “umuljati” lepo krompir, dodati malo ulja, a zatim ga poređati u tepsiju. Po želji dodati i malo parmezana.

Krompir prekriti aluminijumskom folijom i peći ga na 180 stepeni oko 1h (u zavisnosti od rerne, proverite viljuškom je li gotov), pa onda skinuti foliju i ostaviti na kratko da se zapeče odozgo (10-15 minuta).

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

