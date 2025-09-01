Recept za savršenu domaću boraniju u samo nekoliko koraka – evo kako da je najbolje napravite

Domaća boranija – jednostavno i ukusno.

Nema ničeg lepšeg od mirisa sveže pripremljene boranije koja podseća na bakinu kuhinju i tople letnje dane. Ovaj jednostavan recept savršen je za sve koji žele ukusan, zdrav i domaći obrok. Priprema je laka, a rezultat je jelo koje razgaljuje dušu i podseća na detinjstvo.

Sastojci:

– 500 g sveže boranije

– 1 srednji crni luk

– 2–3 čena belog luka

– 2–3 kašike maslinovog ulja (ili suncokretovog)

– 2 paradajza ili 2 kašike paradajz pirea

– So i biber po ukusu

– Malo vode ili povrtnog bujona

Priprema:

Boraniju operite, očistite i odstranite krajeve. Ako su mahune duže, možete ih prepoloviti.

U šerpi zagrejte ulje, pa dodajte sitno iseckan crni luk. Pržite ga dok ne postane staklast. Dodajte iseckan beli luk i kratko propržite – pazite da ne pregori jer postaje gorak.

Sada ubacite paradajz iseckan na kockice (ili paradajz pire) i mešajte par minuta dok se malo ne zgusne.

Dodajte boraniju, posolite i pobiberite po ukusu. Nalijte toliko vode da mahune budu skoro pokrivene. Poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 25–30 minuta, povremeno mešajući. Boranija treba da bude mekana, ali da se ne raskuva. Kada je gotova, probajte i po potrebi dodajte još soli ili malo maslinovog ulja na kraju za bolji ukus.

Poslužite toplu, uz parče hleba ili kao prilog uz meso.

