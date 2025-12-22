Recept za savršenu domaću palentu: jedan tajni sastojak čini je prosto neodoljivim izborom za doručak!

Brzo se pravi a daje sitost za ceo dan. Savršenu domaću palentu dobićete sa malo propržene i sitno sečene slanine, za poseban šmek i ukus.

Ovakav još niste probali. Savršenu domaću palentu možete da napravite ako joj dodate malo sitno seckane i propržene domaće slanine, daje joj poseban ukus i miris.

Nećete verovati kakav ukusan obrok možete napraviti od palente! Donosimo vam jedan recept i otkrivamo tajni sastojak koji je čini tako neodoljivom.

Savršen obrok za doručak, jer je lagana, daje vam snagu i osećaj sitosti za naporan ostatak dana. Iako je nekada često bila na trpezama, sada je pomalo zaboravljena, ali nikad nije kasno da je ponovo uvrstite u vaš jelovnik.

Palenta, tradicionalno i jednostavno jelo, može postati prava gurmanska poslastica uz jedan tajni sastojak koji joj daje poseban ukus i miris. Brzo, lako i ukusno – ovo je doručak koji će osvojiti svačije nepce.

Brzi doručak koji svi vole

Proja je možda najpoznatije jelo od kukuruznog brašna, ali palenta zauzima visoko mesto na listi omiljenih brzih doručaka. Njena jednostavna priprema i bogat ukus čine je nezaobilaznom u mnogim domaćinstvima.

Tajna je u sastojcima

Osnovna palenta je sama po sebi ukusna, ali uz dodatak samo nekoliko sastojaka može postati pravi delikates. Ovaj recept za savršenu domaću palentu uključuje proprženu i sitno sečenu slaninu koja daje poseban miris i ukus, uz dodatak mrvljenog sira koji je kao sastojak čini još ukusnijom.

Sastojci:

– 500 g palente

– 100 g sitno seckane slanine

– 1,5 l vode

– 1 kašika masti

– 150 g sira

– 1/2 kašičice soli

– ulje po potrebi

Priprema:

Sipajte vrlo malo ulja na dno šerpe, pa kad se ugreje, na njemu propržite sitno seckanu slaninu. Potom je izvadite i stavite na papirni ubrus, koji treba da upije višak masnoće.

Zatim nalijte vodu u šerpu, pa dodajte mast i so i zagrejte do ključanja. Nakon toga sklonite s vatre i smanjite temperaturu na tihu do srednju (nikako najvišu).

Sipajte palentu malo po malo, uz mešanje, pa vratite na šporet i neprestano mešajte sve dok se ne zgusne.

Potom umešajte prženu slaninu i mrvljeni tvrdi sir, sve dobro promešajte, pa sipajte u činije ili tanjire u kojima ćete servirati palentu. Možete ukrasiti listićima slanine po želji.

Prijatno i javite nam kako vam se svideo recept za ovaj super doručak!

(Krstarica/espreso.rs)

