Recept za sladak kupus koji domaćice kriju: jedan sastojak menja sve, a vi ga verovatno već imate u frižideru

Recept za sladak kupus sa jednim tajnim sastojkom koji menja ceo ukus jela. Probajte ga već danas i napravite ručak koji se traži ponovo.

Recept za sladak kupus ima jednu tajnu, a to su dve kašike ajvara ubačene pred kraj kuvanja. To je sastojak koji niko ne očekuje u loncu kupusa, a upravo on daje toj slatkastoj aromi dubinu i baršunastu boju.

Većina ljudi kuva kupus sa mesom ili ga prepeče, pa dobiju nešto teško i bezlično. Ovde radimo suprotno. Gomila povrća, malo strpljenja i jedna stvar koju nikako ne smete da preskočite.

Zašto baš ajvar pravi razliku

Ajvar nije ukras. On nosi pečenu papriku i blagu slatkoću koja se stopi sa kupusom dok krčka. Kad ga dodate na kraj, jelo prestaje da bude obična čorba i dobija karakter. Probajte jednom bez njega, pa jednom sa njim. Razlika se oseti odmah, u prvoj kašici.

Sastojci za sladak kupus na kašiku

Sve što vam treba verovatno već stoji u kuhinji. Evo spiska:

1 glavica kupusa

1 paradajz ili paradajz iz flaše

1 veza mladog crnog luka ili praziluk

1 zelena paprika i 2 šargarepe

1 koren i list peršuna, 1 koren celera

1 veći krompir i 5 čena belog luka

2 kašike ajvara, so, začin, aleva i tucana paprika

Kako se sprema kupus na kašiku

Kupus nasecite krupno i ubacite u šerpu. Ostalo povrće isecite na sitne kocke, luk takođe sitno. Na kupus dodajte mlad luk, zelenu papriku, šargarepu na kolutove, celer, peršun, krompir i tri do četiri čena belog luka. Nalijte vodom da prekrije i kuvajte trideset do četrdeset minuta.

Najvažnije pravilo: ne mešajte tokom kuvanja. Ako mešate, kupus se raspadne i jelo postane kašasto. Pustite ga na miru. Kad povrće omekša, dodajte seckan paradajz, začin, so i dve kašike ajvara.

Zaprška koja zaokružuje ovaj recept za sladak kupus

U tiganju zagrejte malo ulja i propržite pola kašike brašna. Dodajte alevu papriku, pa po želji malo tucane ljute. Tom zaprškom prelijte kupus. Ubacite i ostatak sitno seckanog belog luka, blago promešajte i pospite peršunovim listom. Ručak je gotov, a kuhinja miriše na nešto što ste jeli kod bake.

Šta je tačno sladak kupus na kašiku

To je jelo od krupno seckanog kupusa kuvanog sa korenastim povrćem, bez mesa, koje se jede kašikom. Slatkoću daje kupus i šargarepa, a aroma dolazi od ajvara i zaprške.

Gde domaćice najčešće pogreše

Tri greške upropaste ovo jelo. Prvo, ljudi soljenje rade prerano, pa kupus pusti vodu i postane bljutav. Drugo, kuvaju ga na jakoj vatri i sve se zalepi. Treće, preskoče zaprešku jer im se žuri. Bez zaprške nema te crvene boje ni pune arome. Sitnice prave razliku između dobrog i nezaboravnog ručka.

Da li je sladak kupus zdrav

Jeste, jer je pun povrća i vlakana, a bez teških masnoća. Kupus i šargarepa nose vitamine, a jelo je lagano i sito.

Koliko se dugo kuva sladak kupus

Oko trideset do četrdeset minuta, dok povrće ne omekša. Bez mešanja, na umerenoj vatri.

Može li bez ajvara

Može, ali izgubićete onu slatkastu dubinu. Ako nemate ajvar, dodajte malo pečene paprike iz tegle.

Koju tajnu vi ubacujete u svoj kupus, a komšinici ne biste odali ni za živu glavu?

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