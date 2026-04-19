Recept za sočnu carsku pitu: Ultimativni domaći specijalitet za brz, jeftin i preukusan obrok iz rerne koji svi vole

Recept za sočnu carsku pitu rešava problem večere bez praznog novčanika. Primenite tačne mere i napravite savršeno, vazdušasto testo!

Recept za sočnu carsku pitu – zaboravite na mukotrpno razvlačenje kora; sve što vam treba su činija, mikser i malo vremena. Ovo je jednostavana ali i ukusna pita koja odlični leži i topla i hladna. Ujedno je i super način da očistite frižider od ostataka sira, šunke i povrća.

Da li je recept za sočnu carsku pitu idealan doručak

Da, recept za sočnu carsku pitu je savršen izbor jer zahteva minimum vremena i koristi osnovne namirnice. Jednostavno pomešate jaja, brašno, sir i povrće, pa sve brzo ispečete bez razvlačenja kora i dugog čekanja.

Kako napraviti carsku pitu: Spisak neophodnih sastojaka

Pre nego što uključite mikser i zagrejete rernu, pripremite radnu površinu. Iako deluje složeno, jednostavna carska pita traži namirnice koje gotovo sigurno već imate u kući. Priprema je takva da apsolutno ne ostavlja prostor za greške ako se držite redosleda.

Sastojci:

4 krupnija jaja (na sobnoj temperaturi)

1 šolja jogurta

1 šolja ulja

2 šolje pšeničnog brašna

1 kesica praška za pecivo i prstohvat soli

150 grama šunke

150 grama tvrdog sira ili fete

Nekoliko manjih kiselih krastavčića i jedna iseckana kisela paprika

Prvo penasto umutite jaja, pa lagano, uz neprestano mešanje, dodajte jogurt i ulje. Brašno obavezno pomešajte sa praškom za pecivo pre nego što ga sjedinite sa tečnim delom. Na samom kraju, drvenom varjačom umešajte sitno seckane dodatke. Sve izlijte u pleh obložen pek papirom i pecite oko 40 minuta na 200 stepeni.

Najbolja carska pita uspeva samo uz ovaj trik

Trik je u ovome – krastavčići i paprika puštaju veliku količinu vode tokom pečenja. Obavezno ih dobro ocedite ili utapkajte papirnim ubrusom pre nego što ih ubacite u smesu. Ako preskočite ovaj korak, carska pita iz rerne biće gnjecava u sredini, ma koliko dugo je pekli.

Takođe, mlečni proizvodi koje birate direktno utiču na finalnu sočnost. Uvek probajte da kombinujete sitan kremasti sir sa malo tvrđeg kačkavalja koji se topi i rasteže pod nepcima.

Najčešće greške

Glavna greška koju mnogi prave jeste predugo miksiranje nakon dodavanja suvih sastojaka. Što duže mutite brašno, to se više razvija gluten pa smesa postaje tvrda poput hleba umesto da bude mekana. Dovoljno je da smesu samo blago sjedinite u posudi.

Bogata carska pita sa šunkom mora malo da odstoji nakon pečenja. Ostavite pleh barem petnaest minuta da testo prodiše i prohladi se pre nego što je poslužite.

Koliko dugo se peče jednostavna carska pita?

Pečenje obično traje između 35 i 45 minuta na 200 stepeni, zavisno od jačine šporeta i debljine izlivene smese u plehu.

Može li se pečena pita zamrznuti za kasnije?

Da, možete je zamrznuti. Prilikom odmrzavanja, kratko ih zagrejte u rerni kako bi povratile hrskavost i originalan ukus.

Šta staviti u testo umesto suhomesnatih proizvoda?

Odlična vegetarijanska alternativa uključuje kukuruz šećerac, masline, dobro oceđene rendane tikvice ili proprženi praziluk koji daju fantastičnu aromu.

