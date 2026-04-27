Uštipci nikad mekši i bez kapi masnoće: Zaboravite na kvasac, ovo je najbrži recept koji uvek uspeva

Otkrijte najbolji recept za uštipke koji uvek uspeva. Bez kapi masnoće, bez kvasca i gotovi za 15 minuta. Idealni za doručak!

Recept za uštipke koji se ne pune uljem i ostaju vazdušasti

Najveći problem kod uštipaka je višak masnoće, ali uz ovaj recept za uštipke to postaje prošlost.

Tajna je u jednoj kašiki rakije koja se dodaje u smesu – alkohol sprečava da ulje prodre u unutrašnjost testa tokom prženja.

Zaboravite na čekanje da testo naraste, ovde sve ide direktno u tiganj.

Tajni sastojak za testo bez kapi masnoće

Mnoge domaćice prave grešku dodajući previše šećera u testo, što uzrokuje da ono brže tamni i upija više ulja tokom prženja.

Da bi vaš recept za uštipke bio uspešan, ključno je da u smesu dodate jednu kašiku rakije ili alkoholnog sirćeta.

Alkohol isparava tokom termičke obrade i stvara nevidljivu barijeru koja sprečava masnoću da prodre duboko u unutrašnjost testa.

Osim toga, umesto mleka, preporučuje se korišćenje gustog jogurta ili kiselog mleka jer mlečna kiselina u kombinaciji sa praškom za pecivo daje tu prepoznatljivu mekoću.

Brza priprema: Od činije do stola za 10 minuta

Za ovaj domaći specijalitet biće vam potrebna 2 jaja, 250 ml jogurta, prstohvat soli i oko 400 grama mekog brašna tipa 400.

Prvo žicom umutite jaja sa jogurtom dok ne postanu penasta, a zatim postepeno dodajte brašno pomešano sa jednom kesicom praška za pecivo.

Gustoća testa je presudna; smesa treba da bude gušća nego za palačinke, tako da polako klizi sa kašike, ali da se ne razliva previše.

Nemojte predugo mešati testo nakon što dodate suve sastojke, jer će postati žilavo umesto vazdušasto.

Dovoljno je da se svi sastojci sjedine u glatku masu bez grudvica.

Trikovi za savršeno prženje na pravoj temperaturi

Ulje u tiganju mora biti dobro zagrejano, ali nikako ne sme da se puši, jer će uštipci spolja izgoreti, a unutra ostati živi.

Najbolji test je da ubacite komadić testa ili drvenu varjaču – ako se oko nje stvore sitni mehurići, temperatura je idealna.

Ovaj recept za uštipke zahteva da ih pržite na srednjoj temperaturi, okrećući ih čim porumene sa donje strane.

Primetno je da se oni sami često „prevrnu“ u ulju kada narastu, što je znak da je testo lagano i puno vazduha.

Kada ih vadite, uvek ih spuštajte na tanjir obložen papirnim ubrusom kako bi se uklonio eventualni višak površinske masnoće.

Sa čime poslužiti ove brze uštipke

Ova verzija testa je neutralna, što znači da je možete kombinovati i sa slatkim i sa slanim dodacima.

Naša preporuka je domaći džem od šljiva ili komad starog prevrelog sira, uz nezaobilaznu čašu hladnog jogurta.

Deca ih obožavaju sa kremom, dok stariji ukućani često biraju kombinaciju sa ajvarom ili kajmakom.

Čak i sutradan, ukoliko preostanu, ovi uštipci zadržavaju svoju teksturu i ne postaju tvrdi kao kamen.

Samo ih blago pokrijte pamučnom krpom kako bi sačuvali vlagu.

SAVET Uvek koristite sastojke sobne temperature, naročito jogurt i jaja, jer hladni sastojci iz frižidera usporavaju reakciju praška za pecivo, pa testo neće biti dovoljno vazdušasto.

Često postavljana pitanja

Zašto su moji uštipci tvrdi?

Najčešće je razlog prevelika količina brašna ili predugo mešanje testa, čime se aktivira gluten koji smesu čini žilavom.

Da li mogu da koristim integralno brašno?

Možete zameniti trećinu količine, ali imajte na umu da će uštipci biti znatno teži i manje će narasti nego sa belim brašnom.

Šta ako nemam jogurt kod kuće?

Kao zamena može poslužiti kisela pavlaka razblažena sa malo vode ili obična kisela voda, mada je tekstura sa jogurtom neprevaziđena.

