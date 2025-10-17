Recept za uštipke koji se razvijaju oklagijom: Ovako pripremljeni ne upijaju ni kap ulja

Lagano testo, brza priprema, nula masnoće – recept koji menja način na koji pravite uštipke
Zaboravite na masne uštipke koji upijaju ulje i ostavljaju težinu u stomaku. Ovaj recept koristi jednostavno testo koje se razvija oklagijom, prži kratko i ostaje hrskavo, lagano i suvo.
Idealno za doručak, užinu ili posluženje uz jogurt – bez kvasca, bez čekanja, bez komplikacija.
Sastojci
- 300 g brašna
- 1 jaje
- 150 ml jogurta
- 1 kašičica soli
- 1/2 kašičice praška za pecivo
- Ulje za prženje (neutralno, npr. suncokretovo)
Priprema
U posudi pomešajte brašno, so i prašak za pecivo.
Dodajte jaje i jogurt, pa zamesite glatko testo.
Ostavite da odstoji 10 minuta (nije obavezno).
Razvijte testo oklagijom na debljinu oko 5 mm.
Isecite uštipke po želji — kvadrati, krugovi, trakice.
Pržite u dubokom ulju na srednjoj temperaturi, po 30 sekundi sa svake strane.
Vadite na papirni ubrus — neće biti masni, jer testo ne upija ulje.
Saveti
- Jogurt daje mekoću, ali ne dozvoljava upijanje ulja.
- Razvijanje oklagijom smanjuje debljinu i omogućava ravnomerno prženje.
- Testo možete aromatizovati sa malo belog luka u prahu ili sitno seckanim peršunom.
Uštipci pripremljeni na ovaj način ne upijaju ulje, ostaju lagani i hrskavi. Idealni su za doručak, užinu ili posluženje uz jogurt.
Recept je brz, jednostavan i ne zahteva čekanje – savršen za one koji žele domaće, ali praktično.
