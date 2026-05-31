Recept za uštipke od tikvica koje svi vole: Hrskavi su spolja, mekani iznutra i gotovi za 15 minuta

Svi će vam tražiti recept! Najhrskaviji uštipci od tikvica koji se tope u ustima, a gotovi su za svega 15 minuta.

Kada stignu tikvice, mnogi odmah pomisle na musaku, ali postoji mnogo bolji način da od ove namirnice napravite obrok koji će nestati sa stola u sekundi. Ovi uštipci od tikvica su tajni adut svake iskusne domaćice – lagani su, sočni i toliko neodoljivi da će ih i deca tražiti za repete.

Zašto su ovi uštipci od tikvica najbolji na svetu?

Tajne nema, osim u jednom ključnom koraku koji svi preskaču. Ako vam uštipci od tikvica često ispadnu gnjecavi, to je zato što niste izvukli svu vodu iz njih.

Jednom kada savladate ovu caku, imaćete savršen hrskavi obrok koji se sprema dok se kafa hladi. Nema više stajanja pored šporeta satima – ovo je spas za dane kada nemate vremena, a želite nešto što nije komplikovano.

Ljudi često greše misleći da je potrebna komplikovana priprema za pravi gurmanski doživljaj, ali istina je da najgenijalnije stvari nastaju baš iz ovakve jednostavnosti.

Kako da napravite uštipke da budu savršeni?

Sastojci:

1 srednja tikvica

1 jaje

pola šolje brašna

kašičica belog luka u prahu

kašika parmezana

so i biber

Priprema:

Izrendanu tikvicu posolite i pustite da pusti vodu, pa je stisnite jako – što je suvlja, to će ovi uštipci od tikvica biti hrskaviji.

Smesu vadite kašikom u zagrejano ulje i pržite svega dva minuta po strani, dok ne dobiju onu idealnu zlatnu boju.

Dodatni trik: Ako želite da podignete uštipke na nivo remek-dela, dodajte u smesu malo sitno seckanog mladog luka ili mrvljeni sir.

Tajna je u tome da masa ne sme biti previše retka. Ako vidite da je potrebno, dodajte još jednu kašiku brašna. Tako ćete osigurati da se ne raspadaju u tiganju i da svaki zalogaj bude savršeno kompaktan.

Uz šta se najbolje služe?

Najbolji su dok su vreli, direktno iz tiganja. Ako želite da podignete nivo uživanja, poslužite ih uz hladan grčki jogurt ili pavlaku sa malo začinskog bilja.

Jedno je sigurno – čim ih stavite pred ukućane, ovi uštipci od tikvica neće dočekati ni da se prohlade!

