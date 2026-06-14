5 recepata od tikvica koje ćete praviti ovog leta dok ne dosade ukućanima, a poslednji se sprema za 30 minuta bez muke

Recepti od tikvica koji se prave brzo i nestaju još brže. Pet ideja za letnji sto, isprobajte ih dok je sezona u jeku.

Najbolji recepti od tikvica nemaju veze sa onom dosadnom čorbom koju ste jeli kao deca. Tikvica upija ukus svega oko sebe, pa od istog povrća možete dobiti i kremastu pastu i hrskave ćufte. Sezona tek počinje, a evo pet jela koja se prave brzo i nestaju sa stola još brže. Jedan trik usred teksta menja sve kod ćufti, zato čitajte do kraja.

Lazanje sa tikvicama umesto teškog mesnog sosa

Ako vam je klasična lazanja preteška za letnje vrućine, ova verzija rešava problem. Listovi testenine se smenjuju sa tanko sečenim tikvicama, rikotom i mocarelom, a sve to drži lagani bešamel. Ručak bez mesa ume da bude zasitniji od onog sa mesom, i ova lazanja to dokazuje. Tikvice prethodno posolite i ostavite deset minuta da puste vodu, inače će vam jelo biti vodnjikavo.

BBQ tikvice punjene piletinom kao čamci sa roštilja

Izdubite tikvice po dužini i dobićete savršene posudice za fil. Unutra ide sočna piletina, BBQ sos i čedar koji se istopi u rerni. Ovo jelo izgleda efektno na tanjiru, a kombinuje povrće i meso bez da imate osećaj da jedete dijetalno. Idealno za društvo u dvorištu, kad neko traži nešto izdašnije od salate.

Kremasta pasta od tikvica za radnu nedelju

Ovo je spas kad dođete kući gladni i nemate volje za kuvanje. Pasta je gotova za 30 minuta od šerpe do tanjira. Tikvice dinstate na puteru, dodate pavlaku, beli luk i parmezan, i sos sam zgusne. Među svim jelima od tikvica, ovo se najbrže pravi i deca ga jedu bez pogovora.

Koji recepti od tikvica se prave najbrže?

Kremasta pasta i ćufte su najbrži. Pasta je na stolu za 30 minuta, a ćufte se prže u tiganju za desetak. Oba recepta traže samo tikvice, krem sir ili pavlaku i osnovne začine iz kuhinje.

Lisnato testo sa tikvicama i krem sirom

Kupovno lisnato testo je prečica koju niko neće primetiti. Razvijete ga, namažete krem sirom, poređate naribane tikvice i pečete dok kora ne postane zlatna i hrskava. Služi se kao slana pita za doručak, brzu večeru ili predjelo kad vam banu gosti. Tikvice obavezno iscedite rukama pre nego što ih stavite, vlaga je najveći neprijatelj hrskave kore.

Ćufte od tikvica koje ne padaju u tiganju

Ovde dolazi trik zbog kog ste ostali do kraja. Naribane tikvice posolite i ostavite pola sata, pa ih onda iscedite kao da im život zavisi od toga. Što manje vode, to ćufte bolje drže oblik i ne raspadaju se u ulju. Dodate krem sir, jaje, malo prezli i začine po želji. Mekane su iznutra, hrskave spolja, a jednako su dobre tople uz jogurt sos ili hladne sledećeg dana.

Koji od ovih recepata prvi stavljate na sto, i imate li svoj tajni začin za ćufte koji ovde nismo pomenuli?

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