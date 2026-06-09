Svi volimo pasulj, ali niko ne voli nadimanje: Dodajte 1 začin pred kraj kuvanja i recite zbogom gasovima

Nadimanje posle pasulja je stvar prošlosti. Ubacite samo prstohvat ovog začina i recite zbogom gasovima zauvek.

Ako vam je posle svake porcije pasulja stomak naduvan kao balon, dobre vesti stižu: recite zbogom gasovima uz začin koji verovatno već stoji u vašoj kuhinji.

Zašto pasulj nadima

Krivac su oligosaharidi, šećeri koje naša creva ne razgrađuju lako. Stomak ih dočeka, bakterije ih napadnu i nastaje gas. Svi znamo taj osećaj posle tanjira prebranca u nedelju popodne.

Klasično potapanje u hladnoj vodi preko noći izvuče deo tih šećera, ali ne sve. Tu većina vas odustane i pomiri se s tegobama.

Jedan začin i recite zbogom gasovima

Kim je taj začin. Ne onaj celi za hleb, već mleveni rimski kim, koji u prodavnicama stoji kao kumin. Dodajte pola kašičice u lonac kad pasulju ostane još tri minuta.

Njegova etarska ulja smiruju grčeve i pomažu varenje, pa pasulj bez nadimanja prestaje da bude san. Miris je topao, blago orašast, i neće pregaziti ukus mesa ni začinjene paprike.

Komorač i đumbir kao pojačanje

Volite blaži ukus? Komorač radi sličan posao. Prstohvat semenki samelite i ubacite zajedno s kimom.

Sveži đumbir, parče veliko kao nokat palca, isečen na tanke listiće, dodatno smiruje stomak. Ova kombinacija je posebno zahvalna kad pravite gust pasulj prebranac koji ide u rernu, jer se ukusi tope dok korica hvata boju.

Greška broj jedan koju pravimo s vodom

Ne dosoljavajte pasulj na početku. So zateže koricu zrna i ono ostaje tvrdo, a tvrd pasulj se teže vari i jače nadima. Posolite tek kad zrno omekša, otprilike pred sam kraj.

I obavezno bacite prvu vodu od potapanja, ona nosi najviše onih problematičnih šećera. Sveža voda za kuvanje je sitnica koja menja sve.

Mali trikovi koji pojačavaju efekat

Sastojci koji rade zajedno daju najbolji rezultat. Evo šta vredi spojiti u jednom loncu:

Mleveni kim, pola kašičice, tri minuta pred kraj

List lovora tokom celog kuvanja, smiruje varenje

Komad morske alge kombu na dno lonca, omekšava zrno

Sveža voda posle potapanja, nikad prva

Najveći problem nije sam pasulj, problem je nestrpljenje. Kuvajte ga na tihoj vatri, polako, dok zrno ne postane kremasto između prstiju.

Brzo skuvan pasulj na jakom plamenu ostaje tvrd iznutra i tu počinje muka. Strpljenje od pola sata više vam vraća mirnu noć.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com