Rerna eksplodira od ovog ludog testa: Raste nenormalno brzo i stoji u frižideru 7 dana – evo recepta

Dok drugi traže komplikovane recepte, ovo jednostavno testo stvara neverovatne rezultate. Njegova magija leži u dve tajne: raste nenormalno brzo, čime eliminišete dugo stajanje, i stoji savršeno sveže u frižideru punih sedam dana! Bilo da vam se jede brza pica za večeru, tople kiflice za doručak ili savršeno mekana pita, ovo testo je uvek spremno za akciju.

Zaboravite na muku – svaki zalogaj biće mekan, ukusan i savršen.

Sastojci:

1 kg brašna

500 ml mleka

2 jajeta

100 ml ulja

1 kocka kvasca

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

Kako se pravi?

U malo toplog mleka rastopite kvasac sa šećerom. Dodajte ostale sastojke i umesite glatko testo. Pustite da naraste, pa ga čuvajte u frižideru do 7 dana.

Zašto svi obožavaju ovo testo?

Svaki put kada ga izvadite, ono raste kao tek umeseno. Idealno je za pite, kiflice, pizzu, pogačice – a ukus je uvek savršen!

Magija ovog testa je u tome što ga možete koristiti kad god vam zatreba, ali da bi rezultat bio savršen, potreban je jedan mali trik:

Nikada nemojte raditi sa testom čim ga izvadite iz frižidera! Ostavite ga na radnoj površini oko 30 minuta. Na taj način se temperatura testa stabilizuje, kvasac se ponovo aktivira i ono postaje savitljivo i lako za oblikovanje.

Pošto je ovo neutralno testo, lako ga možete prilagoditi. Ako pravite slatko pecivo (pužiće sa cimetom), samo dodajte malo vanilin šećera ili cimeta pre nego što ga razvijete. Ako pravite picu ili kiflice sa sirom, nemojte dodavati ništa, već ga odmah koristite!

Zahvaljujući ulju u sebi, ovo testo se ne lepi. Koristite što manje dodatnog brašna prilikom razvlačenja kako bi ostalo mekano i vazdušasto.

Ovo „ludo testo“ je zaista magično! Sastojci su jednostavni, a rezultat je uvek savršen: mekano, mirisno pecivo bez muke. Najbolje od svega, više ne morate da brinete o tome da li će vam testo propasti ili da li ćete imati vremena za mesenje. Sa ovim receptom, pečenje postaje uživanje, a peciva su vam dostupna svih 7 dana.

Zaboravite na stare recepte! Napravite „ludo testo“ po ovom receptu već danas i uživajte u kiflicama i picama cele nedelje!

