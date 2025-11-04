Rerna eksplodira od ovog ludog testa: Raste nenormalno brzo, stoji u frižideru 7 dana – evo recepta

Ovo testo vam rešava sve probleme: naraste nenormalno brzo, a stoji u frižideru punih 7 dana. Uvek imate spremno testo za kifle, pite i picu – i to savršeno!
Dok drugi traže komplikovane recepte, ovo jednostavno testo stvara neverovatne rezultate. Bilo da pravite pite, kiflice ili picu, svaki zalogaj biće mekan, ukusan i savršen – bez muke i dugog čekanja.
Sastojci za čarobno testo
- 1 kg brašna
- 500 ml mleka
- 2 jajeta
- 100 ml ulja
- 1 kocka kvasca
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
Kako se pravi?
- U malo toplog mleka rastopite kvasac sa šećerom.
- Dodajte ostale sastojke i umesite glatko testo.
- Pustite da naraste, pa ga čuvajte u frižideru do 7 dana.
Zašto svi obožavaju ovo testo?
Svaki put kada ga izvadite, ono raste kao tek umeseno. Idealno je za pite, kiflice, pizzu, pogačice – a ukus je uvek savršen!
Jednom kada ga probate, druge recepte više nećete ni pogledati.
Da li ste spremni da osetite čaroliju ludog testa?
