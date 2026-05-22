Restoranski trik za savršeno mekane i sočne svinjske kotlete, jedina tajna je u ovoj tehnici

Jedan restoranski trik za savršeno sočne i mekane svinjske kotlete uvek uspeva. Tajna je u tehnici pripremanja i prženja na puteru.

Svinjski kotleti mnogi smatraju jednim od najpotcenjenijih komada mesa. Pristupačni su, brzi za pripremu i uz pravu tehniku mogu biti neverovatno ukusni. Ovo je restoranski trik za savršeno sočne i mekane kotlete.

Problem je, međutim, što većina nas nikada nije naučila kako da ih pravilno pripremi kako bi ostali sočni. Jedan jednostavan restoranski trik, koji je otkrila mesarka i kuvarka Džo Lasted, mogao bi potpuno da promeni način na koji pristupate pripremi kotleta, piše Simply Recipes.

Počnite sa debljim kotletom, idealno debljine oko dva i po centimetra. Osušite ga papirnim ubrusom i obilno začinite solju i biberom. U međuvremenu, zagrejte tiganj na jakoj vatri i dodajte malo ulja. Tiganji od livenog gvožđa su odličan izbor za ovaj korak. Stavite kotletu na vruć tiganj i pržite nekoliko minuta bez pomeranja da biste stvorili lepu koricu.

Kada prva strana porumeni, vreme je da je okrenete. Ovo je takođe vreme da smanjite temperaturu i dodate kašiku ili dve putera u tiganj i bilo koje začinsko bilje koje želite. Zgnječeni češanj belog luka i nekoliko grančica timijana ili ruzmarina su odlični dodaci. Žalfija, prstohvat dimljene paprike, malo jabukovog sirćeta ili čak kombinacija javorovog sirupa i senfa takođe će dodati ukus.

Dok se puter topi i peni, nagnite tiganj tako da se tečnost skupi na jednoj strani. Kašikom neprekidno prelijte vrući puter preko kotleta nekoliko minuta ili dok unutrašnja temperatura mesa ne dostigne 63°C. Na kraju, ostavite meso da odstoji nekoliko minuta pre sečenja. Ako je u tiganju ostalo putera, prelijte ga preko isečenog kotleta.

Zašto je ova tehnika tako efikasna?

Svinjetina je prilično posno meso, što je čini lako sušnom. Dinstanje vrućeg putera u tiganju stvara efekat sličan konvekciji. Dok se donja strana kotleta zapeče direktnom toplotom tiganja, vrući puter nežno završava gornju polovinu, dodajući bogat ukus. Ovaj restoranski trik za savršeno mekane i sočne kotlete uvek uspeva.

Mnoga jedinjenja koja daju ukus začinima poput belog luka i bilja rastvorljiva su u mastima. To znači da im je potrebna mast, poput putera, da bi vezali svoje ukuse za meso. Kontinuiranim premazivanjem aromatizovanim puterom, ukusi prožimaju svaki deo kotleta.

